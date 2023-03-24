https://sputniknews.com.tr/20230324/kiev-magara-manastirindaki-rahipler-manastirdan-cikmayi-reddetti-1068725006.html

Kiev Mağara Manastırı’ndaki rahipler manastırdan çıkmayı reddetti

Kiev Mağara Manastırı’ndaki rahipler manastırdan çıkmayı reddetti

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Mağara Manastırı’nın lideri Metropolit Pavel, manastır rahiplerinin Ukrayna yönetiminin manastırı terk etme talebine... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T19:00+0300

2023-03-24T19:00+0300

2023-03-24T19:00+0300

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Metropolit Pavel, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e video mesajında, “Bugün, 34. yapıdan çıkmamız gerektiği yönünde yazılı emir aldık. Ben, bunun olmayacağını cevap verdim. Sadece 34. Yapı değil, diğer yapılardan da çıkmayacağız. Çünkü hükümetin, anlaşmanın feshedildiğine dair bir bildirisi yok, Devlet Başkanı’nın da bir talimatı yok” ifadesini kullandı.Rahiplerin, manastırda oturma iznini Kültür Bakanlığı’ndan değil, Yüksek Konsey ve Hükümet’tin kararıyla aldıklarını anımsatan Metropolit Pavel’in sözlerine göre, şimdi Zelenskiy’in rahipleri manastırdan çıkarmama emrini verdiği yönünde söylentiler dolaşıyor. Baş rahip, bunun, bu bağlamda vatandaşların olası protestolarından korkan Zelenskiy’in yeni hamlesi olduğunu düşünüyor.Zelenskiy’den, Kültür Bakanlığı’nın yaptığı kötülüğe son verme çağırısında bulunan Metropolit Pavel, “Onların bugün ektiği düşmanlık iyilik getirmeyecek” dedi.Metropolit Pavel dün Ortodoks Ukraynalıları manastır arazisine gelerek “imansız zalimlerin yaptıklarını” görme çağrısında bulundu. Baş rahip, manastırın polis tarafından kuşatılması nedeniyle vatandaşlara güvenlik garantisi veremeyeceğini de sözlerine ekledi.Daha önce Ukrayna yönetimi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi rahiplerinden 29 Mart’a kadar Kiev Mağara Manastırı’ndan çıkmasını talep etmişti. Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, Ukrayna Ortodoks Kilisesi rahiplerinin Ortodoks Ukrayna Kilisesi’ne geçmesi durumunda manastırda kalabileceğini açıklamıştı.Kiev rejimi, geçen yıldan itibaren Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik yeni tarihin en büyük baskısını uyguluyor. Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinin yönetimleri, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Rusya’yla bağlarını gerekçe göstererek kilisenin faaliyetini yasakladı. Kilise mensuplarına yönelik yaptırımlar uygulanıyor ve davalar açılıyor.Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik baskıyı “insan hak ve özgürlük ilkeleriyle alay” olarak nitelendirmişti. Patrik Kirill, din liderlerine ve uluslararası örgütlere Kiev Mağara Manastırı’nın kapatılmasına engel olma çağrısında bulunmuştu.

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