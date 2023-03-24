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Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T04:14+0300
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dünya
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kahramanmaraş
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Saat 03.39'da olan deprem, yerin 7,34 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kahramanmaraş, deprem
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kahramanmaraş, deprem

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

04:14 24.03.2023
© AASismograf - deprem - AFAD
Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AA
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 03.39'da olan deprem, yerin 7,34 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
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