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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230324/kahramanmarasta-44-buyuklugunde-deprem-1068718063.html
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta saat 16.10'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deprem, 15.5 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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kahramanmaraş, deprem, afad
kahramanmaraş, deprem, afad

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

16:43 24.03.2023 (güncellendi: 16:45 24.03.2023)
© AASismograf - deprem - AFAD
Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AA
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Kahramanmaraş'ta saat 16.10'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 15.5 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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