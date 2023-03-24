https://sputniknews.com.tr/20230324/kahramanmarasta-44-buyuklugunde-deprem-1068718063.html
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta saat 16.10'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T16:43+0300
2023-03-24T16:43+0300
2023-03-24T16:45+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deprem, 15.5 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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kahramanmaraş, deprem, afad
kahramanmaraş, deprem, afad
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
16:43 24.03.2023 (güncellendi: 16:45 24.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş'ta saat 16.10'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 15.5 kilometre derinlikte gerçekleşti.