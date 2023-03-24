https://sputniknews.com.tr/20230324/japonya-nato-koordinasyonuyla-turkiyeye-yaptigi-yardim-ucuslarini-bitirdi-1068730813.html
Japonya, NATO koordinasyonuyla Türkiye'ye yaptığı yardım uçuşlarını bitirdi
Japonya, NATO koordinasyonuyla Türkiye'ye yaptığı yardım uçuşlarını bitirdi
Japonya, Türkiye'deki depremzedelere yardım amacıyla NATO'nun operasyonlarına destek için yaptığı uçuşları tamamladı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T23:12+0300
2023-03-24T23:12+0300
2023-03-24T23:12+0300
dünya
japonya
nato
türkiye
yardım
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NATO'dan verilen bilgiye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kişilere yardım için yürütülen NATO operasyonlarına KC-767 tipi kargo uçağıyla katılan Japonya, 90 ton yardım malzemesi taşıdı.Bir hafta süren uçuşlarla ihtiyaç sahiplerine 1000 çadır temin edildiği belirtildi. Japonya'ya ait kargo uçağının yarın Türkiye'den ayrılacağı kaydedildi.Japonya'nın uçuşlarının NATO koordinasyonundaki hava köprüsünün bir parçası olduğu, Japonya'nın ilk kez NATO ile işbirliği içinde bir uluslararası yardım faaliyetinde yer aldığı bildirildi.NATO Sözcüsü Oana Lungescu, NATO müttefiklerinin ve ortaklarının Türkiye'ye desteğe devam edeceklerini belirterek, NATO'nun hava köprüsünün yanı sıra Antakya ve İskenderun'da binlerce depremzedenin kalabileceği geçici barınma üniteleri inşa etmekte olduğunu kaydetti.
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japonya, nato, türkiye, yardım
japonya, nato, türkiye, yardım
Japonya, NATO koordinasyonuyla Türkiye'ye yaptığı yardım uçuşlarını bitirdi
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Japonya, Türkiye'deki depremzedelere yardım amacıyla NATO'nun operasyonlarına destek için yaptığı uçuşları tamamladı.
NATO'dan verilen bilgiye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kişilere yardım için yürütülen NATO operasyonlarına KC-767 tipi kargo uçağıyla katılan Japonya, 90 ton yardım malzemesi taşıdı.
Bir hafta süren uçuşlarla ihtiyaç sahiplerine 1000 çadır temin edildiği belirtildi. Japonya'ya ait kargo uçağının yarın Türkiye'den ayrılacağı kaydedildi.
Japonya'nın uçuşlarının NATO koordinasyonundaki hava köprüsünün bir parçası olduğu, Japonya'nın ilk kez NATO ile işbirliği içinde bir uluslararası yardım faaliyetinde yer aldığı bildirildi.
NATO Sözcüsü Oana Lungescu, NATO müttefiklerinin ve ortaklarının Türkiye'ye desteğe devam edeceklerini belirterek, NATO'nun hava köprüsünün yanı sıra Antakya ve İskenderun'da binlerce depremzedenin kalabileceği geçici barınma üniteleri inşa etmekte olduğunu kaydetti.