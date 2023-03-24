https://sputniknews.com.tr/20230324/isvicre-askeri-techizatinin-ukraynaya-verilmesiyle-ilgili-sorusturma-baslatti-1068732068.html
İsviçre, askeri teçhizatının Ukrayna’ya verilmesiyle ilgili soruşturma başlattı
İsviçre, askeri teçhizatının Ukrayna’ya verilmesiyle ilgili soruşturma başlattı
İsviçre Ekonomi Devlet Sekreterliği (SECO) Sözcüsü Fabian Maienfisch, İsviçre yapımı Eagle I zırhlı personel taşıyıcılarının Ukrayna ordusunun hizmetinde... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T23:55+0300
2023-03-24T23:55+0300
2023-03-24T23:55+0300
ukrayna krizi
isviçre
ukrayna
silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1c/1060501894_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1a60354337c059ebe9a006929168ce9b.jpg
Maienfisch, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye açıklamasında, “İsviçre gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Halihazırda bu bağlamda Almanya ile irtibat halindeyiz. Bu araştırmaların ne kadar zaman alacağı bilinmiyor” ifadesini kullandı.1990’lı yıllarda, 36 adet Eagle I aracının Danimarka’ya verildiğini söyleyen Maienfisch, Danimarka’nın da 20212’de bu araçların 27’sini Almanya’daki özel bir şirkete sattığını belirtti. Danimarka’nın, İsviçre’nin izni olmadan hiçbir teçhizatı hiçbir ülkeye vermediğini açıkladığını anlatan SECO Sözcüsü, ulaşım aracının menşeinin sadece şasi numarasından öğrenilebileceğini, lakin böyle bir bilgiye sahip olmadıklarını dile getirdi.Daha önce İsviçre medyası, Ukraynalı askerlerin Donbass’ta kullandığı iki adet Eagle I zırhlı aracının fotoğraflarını yayınlamıştı.
isviçre
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1c/1060501894_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0bc016ef6b7772a4f91a5f47da09d18e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
isviçre, ukrayna, silah
İsviçre, askeri teçhizatının Ukrayna’ya verilmesiyle ilgili soruşturma başlattı
Abone ol
İsviçre Ekonomi Devlet Sekreterliği (SECO) Sözcüsü Fabian Maienfisch, İsviçre yapımı Eagle I zırhlı personel taşıyıcılarının Ukrayna ordusunun hizmetinde olmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Maienfisch, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye açıklamasında, “İsviçre gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Halihazırda bu bağlamda Almanya ile irtibat halindeyiz. Bu araştırmaların ne kadar zaman alacağı bilinmiyor” ifadesini kullandı.
1990’lı yıllarda, 36 adet Eagle I aracının Danimarka’ya verildiğini söyleyen Maienfisch, Danimarka’nın da 20212’de bu araçların 27’sini Almanya’daki özel bir şirkete sattığını belirtti. Danimarka’nın, İsviçre’nin izni olmadan hiçbir teçhizatı hiçbir ülkeye vermediğini açıkladığını anlatan SECO Sözcüsü, ulaşım aracının menşeinin sadece şasi numarasından öğrenilebileceğini, lakin böyle bir bilgiye sahip olmadıklarını dile getirdi.
Daha önce İsviçre medyası, Ukraynalı askerlerin Donbass’ta kullandığı iki adet Eagle I zırhlı aracının fotoğraflarını yayınlamıştı.