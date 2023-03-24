https://sputniknews.com.tr/20230324/isvicre-askeri-techizatinin-ukraynaya-verilmesiyle-ilgili-sorusturma-baslatti-1068732068.html

İsviçre, askeri teçhizatının Ukrayna’ya verilmesiyle ilgili soruşturma başlattı

İsviçre, askeri teçhizatının Ukrayna’ya verilmesiyle ilgili soruşturma başlattı

İsviçre Ekonomi Devlet Sekreterliği (SECO) Sözcüsü Fabian Maienfisch, İsviçre yapımı Eagle I zırhlı personel taşıyıcılarının Ukrayna ordusunun hizmetinde... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T23:55+0300

2023-03-24T23:55+0300

2023-03-24T23:55+0300

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Maienfisch, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye açıklamasında, “İsviçre gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Halihazırda bu bağlamda Almanya ile irtibat halindeyiz. Bu araştırmaların ne kadar zaman alacağı bilinmiyor” ifadesini kullandı.1990’lı yıllarda, 36 adet Eagle I aracının Danimarka’ya verildiğini söyleyen Maienfisch, Danimarka’nın da 20212’de bu araçların 27’sini Almanya’daki özel bir şirkete sattığını belirtti. Danimarka’nın, İsviçre’nin izni olmadan hiçbir teçhizatı hiçbir ülkeye vermediğini açıkladığını anlatan SECO Sözcüsü, ulaşım aracının menşeinin sadece şasi numarasından öğrenilebileceğini, lakin böyle bir bilgiye sahip olmadıklarını dile getirdi.Daha önce İsviçre medyası, Ukraynalı askerlerin Donbass’ta kullandığı iki adet Eagle I zırhlı aracının fotoğraflarını yayınlamıştı.

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