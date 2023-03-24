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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230324/isvicre-askeri-techizatinin-ukraynaya-verilmesiyle-ilgili-sorusturma-baslatti-1068732068.html
İsviçre, askeri teçhizatının Ukrayna’ya verilmesiyle ilgili soruşturma başlattı
İsviçre, askeri teçhizatının Ukrayna’ya verilmesiyle ilgili soruşturma başlattı
İsviçre Ekonomi Devlet Sekreterliği (SECO) Sözcüsü Fabian Maienfisch, İsviçre yapımı Eagle I zırhlı personel taşıyıcılarının Ukrayna ordusunun hizmetinde... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T23:55+0300
2023-03-24T23:55+0300
ukrayna krizi
isviçre
ukrayna
silah
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Maienfisch, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye açıklamasında, “İsviçre gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Halihazırda bu bağlamda Almanya ile irtibat halindeyiz. Bu araştırmaların ne kadar zaman alacağı bilinmiyor” ifadesini kullandı.1990’lı yıllarda, 36 adet Eagle I aracının Danimarka’ya verildiğini söyleyen Maienfisch, Danimarka’nın da 20212’de bu araçların 27’sini Almanya’daki özel bir şirkete sattığını belirtti. Danimarka’nın, İsviçre’nin izni olmadan hiçbir teçhizatı hiçbir ülkeye vermediğini açıkladığını anlatan SECO Sözcüsü, ulaşım aracının menşeinin sadece şasi numarasından öğrenilebileceğini, lakin böyle bir bilgiye sahip olmadıklarını dile getirdi.Daha önce İsviçre medyası, Ukraynalı askerlerin Donbass’ta kullandığı iki adet Eagle I zırhlı aracının fotoğraflarını yayınlamıştı.
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isviçre, ukrayna, silah

İsviçre, askeri teçhizatının Ukrayna’ya verilmesiyle ilgili soruşturma başlattı

23:55 24.03.2023
© AAİsviçre bayrak
İsviçre bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AA
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İsviçre Ekonomi Devlet Sekreterliği (SECO) Sözcüsü Fabian Maienfisch, İsviçre yapımı Eagle I zırhlı personel taşıyıcılarının Ukrayna ordusunun hizmetinde olmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Maienfisch, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye açıklamasında, “İsviçre gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Halihazırda bu bağlamda Almanya ile irtibat halindeyiz. Bu araştırmaların ne kadar zaman alacağı bilinmiyor” ifadesini kullandı.
1990’lı yıllarda, 36 adet Eagle I aracının Danimarka’ya verildiğini söyleyen Maienfisch, Danimarka’nın da 20212’de bu araçların 27’sini Almanya’daki özel bir şirkete sattığını belirtti. Danimarka’nın, İsviçre’nin izni olmadan hiçbir teçhizatı hiçbir ülkeye vermediğini açıkladığını anlatan SECO Sözcüsü, ulaşım aracının menşeinin sadece şasi numarasından öğrenilebileceğini, lakin böyle bir bilgiye sahip olmadıklarını dile getirdi.
Daha önce İsviçre medyası, Ukraynalı askerlerin Donbass’ta kullandığı iki adet Eagle I zırhlı aracının fotoğraflarını yayınlamıştı.
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