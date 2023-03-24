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İstanbul'u destekleyen barajlar kuruma noktasına geldi
İstanbul'u destekleyen barajlar kuruma noktasına geldi
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 baraj son 9 yılın en düşük seviyelerine kadar... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T14:43+0300
2023-03-24T14:43+0300
yaşam
türkiye
istanbul
baraj
su
kuraklık
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve son zamanlarda bölgede uzun süredir yağış olmaması nedeniyle İstanbul’u destekleyen barajlarda düşüş yaşandı. İstanbul’u destekleyen 10 barajın verilerine göre son 9 yılda en düşük seviyesine bu yıl geriledi.Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul’un su ihtiyacının karşılayan Kazandere Barajı’nda geçtiğimiz sene Mart ayında yüzde 100 seviyesinde olan su seviyesi yüzde son verilere göre 8,85’ya düşerken, Papuçdere’de ise aynı dönemde yüzde 95,33’ten yüzde 9,49’a geriledi.İstanbul’daki barajların son doluluk oranı ise; Ömerli yüzde 55,29, Pabuçdere yüzde 9,49, Sazlıdere yüzde 32,58, Büyükçekmece yüzde 30,1, Alibey yüzde 11,3, Terkos yüzde 31,68, Kazandere yüzde 8,85, Elmalı yüzde 32,9, Darlık yüzde 46,83, Istrancalar yüzde 35,98 olarak ölçüldü.Küresel iklim krizi nedeniyle kuraklığın yaşandığı aktaran Göksal Çiğdem, "Istrancalar ve Kırklareli, İstanbul’un suyu destekleyen bir bölge burası. Dolayısıyla Kırklareli’de, Edirne’de ve İstanbul’da yaşayanlar için yer altı su kaynaklarının korunması gerek" dedi.Çiğdem, hava sıcaklıklarının yüksek ve yağışların olmaması durumunda sadece İstanbul değil, Trakya’da da suda sıkıntı yaşanacağını aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230323/son-63-yilin-en-dusuk-yagislari-turkiyeyi-nasil-bir-yaz-bekliyor-1068673577.html
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türkiye, istanbul, baraj, su, kuraklık
türkiye, istanbul, baraj, su, kuraklık

İstanbul'u destekleyen barajlar kuruma noktasına geldi

14:43 24.03.2023
© İHA / HÜSEYİN ÇANLIBarajlarda kuraklık
Barajlarda kuraklık - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© İHA / HÜSEYİN ÇANLI
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 baraj son 9 yılın en düşük seviyelerine kadar gerilerken, vatandaşlar düzenli su kullanımı hakkında uyarıldı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve son zamanlarda bölgede uzun süredir yağış olmaması nedeniyle İstanbul’u destekleyen barajlarda düşüş yaşandı. İstanbul’u destekleyen 10 barajın verilerine göre son 9 yılda en düşük seviyesine bu yıl geriledi.
Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul’un su ihtiyacının karşılayan Kazandere Barajı’nda geçtiğimiz sene Mart ayında yüzde 100 seviyesinde olan su seviyesi yüzde son verilere göre 8,85’ya düşerken, Papuçdere’de ise aynı dönemde yüzde 95,33’ten yüzde 9,49’a geriledi.
İstanbul’daki barajların son doluluk oranı ise; Ömerli yüzde 55,29, Pabuçdere yüzde 9,49, Sazlıdere yüzde 32,58, Büyükçekmece yüzde 30,1, Alibey yüzde 11,3, Terkos yüzde 31,68, Kazandere yüzde 8,85, Elmalı yüzde 32,9, Darlık yüzde 46,83, Istrancalar yüzde 35,98 olarak ölçüldü.
Küresel iklim krizi nedeniyle kuraklığın yaşandığı aktaran Göksal Çiğdem, "Istrancalar ve Kırklareli, İstanbul’un suyu destekleyen bir bölge burası. Dolayısıyla Kırklareli’de, Edirne’de ve İstanbul’da yaşayanlar için yer altı su kaynaklarının korunması gerek" dedi.
Çiğdem, hava sıcaklıklarının yüksek ve yağışların olmaması durumunda sadece İstanbul değil, Trakya’da da suda sıkıntı yaşanacağını aktardı.
WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) açıkladığı küresel ölçekte yüksek su riski taşıyan illerden biri olan Diyarbakır’da, kuraklık hem baraj sularını hem de tarım ve hayvancılığı vurdu. Kentte bulunan barajların su seviyesi 200 metreye yakın çekildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
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