https://sputniknews.com.tr/20230324/istanbulu-desteklen-barajlar-son-9-yilin-en-dusuk-seviyesinde---1068713497.html
İstanbul'u desteklen barajlar son 9 yılın en düşük seviyesinde
İstanbul'u desteklen barajlar son 9 yılın en düşük seviyesinde
İstanbul'u destekleyen 10 barajın doluluk oranı yüzde 37 olarak ölçülerek son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T15:05+0300
2023-03-24T15:05+0300
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kırklareli
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İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 baraj son zamanlarda bölgede uzun süredir yağış olmaması nedeniyle kuruma noktasına geldi. Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul’un su ihtiyacının karşılayan Kazandere Barajı’nda geçtiğimiz sene Mart ayında yüzde 100 seviyesinde olan su seviyesi yüzde son verilere göre 8,85’ya düşerken, Papuçdere’de ise aynı dönemde yüzde 95,33’ten yüzde 9,49’a geriledi.İstanbul’daki barajların son doluluk oranı ise; Ömerli yüzde 55,29, Pabuçdere yüzde 9,49, Sazlıdere yüzde 32,58, Büyükçekmece yüzde 30,1, Alibey yüzde 11,3, Terkos yüzde 31,68, Kazandere yüzde 8,85, Elmalı yüzde 32,9, Darlık yüzde 46,83, Istrancalar yüzde 35,98 olarak ölçüldü.
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İstanbul'u desteklen barajlar son 9 yılın en düşük seviyesinde
İstanbul'u desteklen barajlar son 9 yılın en düşük seviyesinde
2023-03-24T15:05+0300
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video, istanbul, baraj, kırklareli, kuraklık, видео
video, istanbul, baraj, kırklareli, kuraklık, видео
İstanbul'u desteklen barajlar son 9 yılın en düşük seviyesinde
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İstanbul'u destekleyen 10 barajın doluluk oranı yüzde 37 olarak ölçülerek son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi.
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 baraj son zamanlarda bölgede uzun süredir yağış olmaması nedeniyle kuruma noktasına geldi.
Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul’un su ihtiyacının karşılayan Kazandere Barajı’nda geçtiğimiz sene Mart ayında yüzde 100 seviyesinde olan su seviyesi yüzde son verilere göre 8,85’ya düşerken, Papuçdere’de ise aynı dönemde yüzde 95,33’ten yüzde 9,49’a geriledi.
İstanbul’daki barajların son doluluk oranı ise; Ömerli yüzde 55,29, Pabuçdere yüzde 9,49, Sazlıdere yüzde 32,58, Büyükçekmece yüzde 30,1, Alibey yüzde 11,3, Terkos yüzde 31,68, Kazandere yüzde 8,85, Elmalı yüzde 32,9, Darlık yüzde 46,83, Istrancalar yüzde 35,98 olarak ölçüldü.