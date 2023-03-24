https://sputniknews.com.tr/20230324/istanbul-bakirkoyde-silahli-saldiri-1i-agir-3-yarali-1068706970.html
İstanbul Bakırköy'de silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı
İstanbul Bakırköy'de silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı
İstanbul'da, Bakırköy Adliyesi yakınlarında bir bankanın önünde motosikletli bir şahsın silahlı saldırısı sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T13:29+0300
2023-03-24T13:29+0300
2023-03-24T13:30+0300
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bakırköy
İstanbul Bakırköy'de silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı
13:29 24.03.2023 (güncellendi: 13:30 24.03.2023) Abone ol
İstanbul'da, Bakırköy Adliyesi yakınlarında bir bankanın önünde motosikletli bir şahsın silahlı saldırısı sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.