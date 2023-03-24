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https://sputniknews.com.tr/20230324/israil-polisi-kuduste-4-filistinliyi-gozaltina-aldi-1068690427.html
İsrail polisi, Kudüs'te 4 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail polisi, Kudüs'te 4 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün sembolik ve ana kapılarından biri olan Bab el-Amud (Şam Kapısı) bölgesinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T04:46+0300
2023-03-24T04:46+0300
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israil
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filistin
gözaltı
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinlilerin arasına gizlenen ve 'mustaribin' olarak bilinen sivil giyimli İsrail kuvvetleri Şam Kapısı bölgesinde 2 Filistinliyi darp ederek gözaltına aldı.İsrail kuvvetleri ayrıca Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'nde de iki Filistinliyi gözaltına alarak, bazı kişileri de darbetti.Söz konusu kişiler gözaltına alınmadan önce yüzlerce Filistinli Ramazan ayı kutlamaları kapsamında Eski Şehir'in Şam Kapısı bölgesinde için toplanmıştı.Konuya ilişkin İsrail tarafından bir açıklama yapılmadı.
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İsrail polisi, Kudüs'te 4 Filistinliyi gözaltına aldı

04:46 24.03.2023
© AFP 2023 / ZAIN JAAFARİsrail polisi
İsrail polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AFP 2023 / ZAIN JAAFAR
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İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün sembolik ve ana kapılarından biri olan Bab el-Amud (Şam Kapısı) bölgesinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinlilerin arasına gizlenen ve 'mustaribin' olarak bilinen sivil giyimli İsrail kuvvetleri Şam Kapısı bölgesinde 2 Filistinliyi darp ederek gözaltına aldı.
İsrail kuvvetleri ayrıca Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'nde de iki Filistinliyi gözaltına alarak, bazı kişileri de darbetti.
Söz konusu kişiler gözaltına alınmadan önce yüzlerce Filistinli Ramazan ayı kutlamaları kapsamında Eski Şehir'in Şam Kapısı bölgesinde için toplanmıştı.
Konuya ilişkin İsrail tarafından bir açıklama yapılmadı.
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