https://sputniknews.com.tr/20230324/israil-polisi-kuduste-4-filistinliyi-gozaltina-aldi-1068690427.html

İsrail polisi, Kudüs'te 4 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi, Kudüs'te 4 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün sembolik ve ana kapılarından biri olan Bab el-Amud (Şam Kapısı) bölgesinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T04:46+0300

2023-03-24T04:46+0300

2023-03-24T04:46+0300

dünya

israil

israil-filistin

filistin

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067704305_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_27207f76f4af6d765daf470a534f7d5a.jpg

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinlilerin arasına gizlenen ve 'mustaribin' olarak bilinen sivil giyimli İsrail kuvvetleri Şam Kapısı bölgesinde 2 Filistinliyi darp ederek gözaltına aldı.İsrail kuvvetleri ayrıca Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'nde de iki Filistinliyi gözaltına alarak, bazı kişileri de darbetti.Söz konusu kişiler gözaltına alınmadan önce yüzlerce Filistinli Ramazan ayı kutlamaları kapsamında Eski Şehir'in Şam Kapısı bölgesinde için toplanmıştı.Konuya ilişkin İsrail tarafından bir açıklama yapılmadı.

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, filistin, gözaltı