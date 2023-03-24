https://sputniknews.com.tr/20230324/ispanyada-orman-yangini-binden-fazla-kisi-tahliye-edildi-1068689046.html
İspanya’da orman yangını: Binden fazla kişi tahliye edildi
İspanya’da orman yangını: Binden fazla kişi tahliye edildi
İspanya’nın doğusundaki Valencia şehri kırsalında çıkan orman yangını nedeniyle binden fazla kişi tahliye edildi. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T00:58+0300
2023-03-24T00:58+0300
2023-03-24T00:58+0300
dünya
ispanya
orman yangını
tahliye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/11/1060058674_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_34837b66ea228af37212a82a413810fd.jpg
İspanya’nın doğusundaki Valencia şehrine bağlı Villanueva de Viver köyü yakınlarında öğle saatlerinde başlayan orman yangını, kısa sürede kontrolden çıkarak büyüdü. Alevlerin çevredeki bazı kasaba ve köyleri tehdit etmesi nedeniyle çok sayıda kişi tahliye edildi. Yangından şu ana kadar en az 900 hektarlık alanın etkilendiği bildirildi.Valencia itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki 8 köy ve kasabada yaşayan binden fazla kişinin tahliye edildiği aktarılarak, bölgede 600 kişilik barınak ile bir sahra hastanesi kurulduğu ifade edildi. Yetkililer, yangının henüz kontrol altına alınamadığını açıklayarak, bölgede yeni tahliyelerin yapılabileceği uyarısında bulundu.Yangına 15 hava aracı, 74 itfaiye eri ve 19 itfaiye aracı ile müdahale edildiği belirtilerek, bölgede etkili olan kuru hava ve sert rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı ifade edildi.
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/11/1060058674_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_722cbe6695b34aeba2a2b4c483a747d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ispanya, orman yangını, tahliye
ispanya, orman yangını, tahliye
İspanya’da orman yangını: Binden fazla kişi tahliye edildi
Abone ol
İspanya’nın doğusundaki Valencia şehri kırsalında çıkan orman yangını nedeniyle binden fazla kişi tahliye edildi.
İspanya’nın doğusundaki Valencia şehrine bağlı Villanueva de Viver köyü yakınlarında öğle saatlerinde başlayan orman yangını, kısa sürede kontrolden çıkarak büyüdü. Alevlerin çevredeki bazı kasaba ve köyleri tehdit etmesi nedeniyle çok sayıda kişi tahliye edildi. Yangından şu ana kadar en az 900 hektarlık alanın etkilendiği bildirildi.
Valencia itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki 8 köy ve kasabada yaşayan binden fazla kişinin tahliye edildiği aktarılarak, bölgede 600 kişilik barınak ile bir sahra hastanesi kurulduğu ifade edildi. Yetkililer, yangının henüz kontrol altına alınamadığını açıklayarak, bölgede yeni tahliyelerin yapılabileceği uyarısında bulundu.
Yangına 15 hava aracı, 74 itfaiye eri ve 19 itfaiye aracı ile müdahale edildiği belirtilerek, bölgede etkili olan kuru hava ve sert rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı ifade edildi.