https://sputniknews.com.tr/20230324/ispanyada-orman-yangini-binden-fazla-kisi-tahliye-edildi-1068689046.html

İspanya’da orman yangını: Binden fazla kişi tahliye edildi

İspanya’da orman yangını: Binden fazla kişi tahliye edildi

İspanya’nın doğusundaki Valencia şehri kırsalında çıkan orman yangını nedeniyle binden fazla kişi tahliye edildi. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T00:58+0300

2023-03-24T00:58+0300

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dünya

ispanya

orman yangını

tahliye

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İspanya’nın doğusundaki Valencia şehrine bağlı Villanueva de Viver köyü yakınlarında öğle saatlerinde başlayan orman yangını, kısa sürede kontrolden çıkarak büyüdü. Alevlerin çevredeki bazı kasaba ve köyleri tehdit etmesi nedeniyle çok sayıda kişi tahliye edildi. Yangından şu ana kadar en az 900 hektarlık alanın etkilendiği bildirildi.Valencia itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki 8 köy ve kasabada yaşayan binden fazla kişinin tahliye edildiği aktarılarak, bölgede 600 kişilik barınak ile bir sahra hastanesi kurulduğu ifade edildi. Yetkililer, yangının henüz kontrol altına alınamadığını açıklayarak, bölgede yeni tahliyelerin yapılabileceği uyarısında bulundu.Yangına 15 hava aracı, 74 itfaiye eri ve 19 itfaiye aracı ile müdahale edildiği belirtilerek, bölgede etkili olan kuru hava ve sert rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı ifade edildi.

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ispanya, orman yangını, tahliye