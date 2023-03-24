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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230324/ispanya-savunma-bakanligi-onumuzdeki-hafta-ukraynaya-6-leopard-tanki-gonderecegiz-1068688941.html
İspanya Savunma Bakanlığı: Önümüzdeki hafta Ukrayna’ya 6 Leopard tankı göndereceğiz
İspanya Savunma Bakanlığı: Önümüzdeki hafta Ukrayna’ya 6 Leopard tankı göndereceğiz
İspanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya vaat edilen 6 adet Leopard tankını önümüzdeki hafta göndereceklerini duyurdu. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T00:49+0300
2023-03-24T00:49+0300
ukrayna krizi
ispanya
savunma bakanlığı
margarita robles
ukrayna
ukrayna krizi
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İspanya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Savunma Bakanı Margarita Robles bugün Sevil Eyaleti’nin Alcalá de Guadaíra şehrindeki GDELS-Santa Barbara Sistemas silah fabrikasını ziyaret ederek burada 6 adet Leopard 2A4 aracının devreye alınmasını kontrol etti. Bu tankların, son poligon testlerinin ardından önümüzdeki haftanın sonunda Ukrayna’ya gönderilmesi bekleniyor” ifadesine yer verildi.Tankların tamirinin rekor sürede tamamlandığı kaydedilen açıklamada, Savunma Bakanı Robles’in bu nedenle GDELS-SBS şirketine teşekkür etti.Geçen hafta Ukraynalı ilk 10 tank mürettebatının İspanya’daki Leopard eğitimini tamamladığı bildirilmişti.
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ispanya, savunma bakanlığı, margarita robles, ukrayna, ukrayna krizi
ispanya, savunma bakanlığı, margarita robles, ukrayna, ukrayna krizi

İspanya Savunma Bakanlığı: Önümüzdeki hafta Ukrayna’ya 6 Leopard tankı göndereceğiz

00:49 24.03.2023
© AP Photo / Michael SohnAlman Leopard 2 tankı
Alman Leopard 2 tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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İspanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya vaat edilen 6 adet Leopard tankını önümüzdeki hafta göndereceklerini duyurdu.
İspanya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Savunma Bakanı Margarita Robles bugün Sevil Eyaleti’nin Alcalá de Guadaíra şehrindeki GDELS-Santa Barbara Sistemas silah fabrikasını ziyaret ederek burada 6 adet Leopard 2A4 aracının devreye alınmasını kontrol etti. Bu tankların, son poligon testlerinin ardından önümüzdeki haftanın sonunda Ukrayna’ya gönderilmesi bekleniyor” ifadesine yer verildi.
Tankların tamirinin rekor sürede tamamlandığı kaydedilen açıklamada, Savunma Bakanı Robles’in bu nedenle GDELS-SBS şirketine teşekkür etti.
Geçen hafta Ukraynalı ilk 10 tank mürettebatının İspanya’daki Leopard eğitimini tamamladığı bildirilmişti.
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