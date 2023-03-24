https://sputniknews.com.tr/20230324/ispanya-savunma-bakanligi-onumuzdeki-hafta-ukraynaya-6-leopard-tanki-gonderecegiz-1068688941.html

İspanya Savunma Bakanlığı: Önümüzdeki hafta Ukrayna’ya 6 Leopard tankı göndereceğiz

İspanya Savunma Bakanlığı: Önümüzdeki hafta Ukrayna’ya 6 Leopard tankı göndereceğiz

İspanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya vaat edilen 6 adet Leopard tankını önümüzdeki hafta göndereceklerini duyurdu. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T00:49+0300

2023-03-24T00:49+0300

2023-03-24T00:49+0300

ukrayna krizi

ispanya

savunma bakanlığı

margarita robles

ukrayna

ukrayna krizi

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İspanya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Savunma Bakanı Margarita Robles bugün Sevil Eyaleti’nin Alcalá de Guadaíra şehrindeki GDELS-Santa Barbara Sistemas silah fabrikasını ziyaret ederek burada 6 adet Leopard 2A4 aracının devreye alınmasını kontrol etti. Bu tankların, son poligon testlerinin ardından önümüzdeki haftanın sonunda Ukrayna’ya gönderilmesi bekleniyor” ifadesine yer verildi.Tankların tamirinin rekor sürede tamamlandığı kaydedilen açıklamada, Savunma Bakanı Robles’in bu nedenle GDELS-SBS şirketine teşekkür etti.Geçen hafta Ukraynalı ilk 10 tank mürettebatının İspanya’daki Leopard eğitimini tamamladığı bildirilmişti.

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ispanya, savunma bakanlığı, margarita robles, ukrayna, ukrayna krizi