https://sputniknews.com.tr/20230324/irandan-fransaya-cagri-protestocularin-sesine-kulak-ver-1068707765.html

İran'dan Fransa'ya çağrı: Protestocuların sesine kulak ver

İran'dan Fransa'ya çağrı: Protestocuların sesine kulak ver

Özellikle Mahsa Amini'nin ölümünden sonra ülke çapında geniş kapsamlı protestolara sahne olan ve Batılı ülkelerden insan haklarına saygı gösterilmesi yönünde... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T13:47+0300

2023-03-24T13:47+0300

2023-03-24T13:53+0300

dünya

iran

fransa

protesto

emeklilik

emeklilik yaşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/18/1068708128_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_84b16053ac1f5e05a8358b94ef2784f8.jpg

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e yükseltmeyi içeren reformuna karşı çıkan Fransızlar ülke genelinde protestolar düzenledi. 1 milyondan fazla kişinin katıldığı gösterilerde en az 450 protestocu gözaltına alındı.Paris yönetiminin protestolara yaklaşımını eleştiren Tahran hükümeti, tepkisini dile getiren halka kulak verme çağrısında bulundu.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Kanani'nin 'başka ülkelerde kaos yaratma' ifadeleri, Tahran'ın Mahsa Amini protestolarının ardında Batılı ülkelerin kışkırtma faaliyetleri olduğu iddiasına gönderme yapıyor. Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül 2022'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. Yaşananlar Fransa'nın da aralarında olduğu Batılı ülkeler tarafından yakından takip edilmiş, üst düzey Fransız yetkililer İran'ı göstericilere yönelik yaklaşımı nedeniyle eleştirmişti. 'Rüzgar eken fırtına biçer'"Rüzgar eken fırtına biçer" ifadelerini kullanan Kanani, 'bu tür şiddet eylemlerinin, ahlak dersleri kürsüsüne oturup başkalarına vaaz vermekle çeliştiğini' dile getirdi.Fransa'daki gösterilere ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, şimdiye dek 457 kişinin gözaltına alındığını, 441 güvenlik personelinin yaralandığını bildirdi.Göstericilerin 'emeklilik reformunun geri çekilmesi' yönündeki taleplerini reddeden Fransız bakan, "Bu yasayı şiddet yüzünden geri çekmemiz gerektiğini düşünmüyorum. Eğer bunu yapsaydık, devletin bir anlamı kalmazdı. Demokratik, sosyal tartışma ve eleştirileri kabul etmeliyiz, şiddete dayalı olanları değil" dedi.

iran

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, fransa, protesto, emeklilik, emeklilik yaşı