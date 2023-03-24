https://sputniknews.com.tr/20230324/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-fransiz-hukumetini-insan-haklarina-saygi-duymaya-cagiriyoruz-1068726444.html

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Fransız hükümetini, insan haklarına saygı duymaya çağırıyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Fransız hükümetini, insan haklarına saygı duymaya çağırıyoruz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fransa'da bir süredir devam eden protestolarla ilgili olarak 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T20:24+0300

2023-03-24T20:24+0300

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dünya

iran

fransa

açıklama

hüseyin emir abdullahiyan

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fransa'da bir süredir devam eden ve polisin sert müdahalede bulunduğu emeklilik reformu karşıtı protestolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Abdullahiyan, "Fransız halkının barışçıl gösterilerine yönelik baskıyı şiddetle kınıyoruz. Fransız hükümetini, insan haklarına saygı duymaya ve taleplerini barışçıl bir şekilde dile getiren halka karşı güç kullanmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

iran

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iran, fransa, açıklama, hüseyin emir abdullahiyan