https://sputniknews.com.tr/20230324/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-fransiz-hukumetini-insan-haklarina-saygi-duymaya-cagiriyoruz-1068726444.html
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Fransız hükümetini, insan haklarına saygı duymaya çağırıyoruz
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Fransız hükümetini, insan haklarına saygı duymaya çağırıyoruz
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fransa'da bir süredir devam eden protestolarla ilgili olarak 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T20:24+0300
2023-03-24T20:24+0300
2023-03-24T20:24+0300
dünya
iran
fransa
açıklama
hüseyin emir abdullahiyan
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fransa'da bir süredir devam eden ve polisin sert müdahalede bulunduğu emeklilik reformu karşıtı protestolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Abdullahiyan, "Fransız halkının barışçıl gösterilerine yönelik baskıyı şiddetle kınıyoruz. Fransız hükümetini, insan haklarına saygı duymaya ve taleplerini barışçıl bir şekilde dile getiren halka karşı güç kullanmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
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iran, fransa, açıklama, hüseyin emir abdullahiyan
iran, fransa, açıklama, hüseyin emir abdullahiyan
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Fransız hükümetini, insan haklarına saygı duymaya çağırıyoruz
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fransa'da bir süredir devam eden protestolarla ilgili olarak
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fransa'da bir süredir devam eden ve polisin sert müdahalede bulunduğu emeklilik reformu karşıtı protestolarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabından açıklama yapan Abdullahiyan, "Fransız halkının barışçıl gösterilerine yönelik baskıyı şiddetle kınıyoruz. Fransız hükümetini, insan haklarına saygı duymaya ve taleplerini barışçıl bir şekilde dile getiren halka karşı güç kullanmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.