https://sputniknews.com.tr/20230324/huda-par-secime-ak-parti-listelerinden-girecegiz-1068716647.html
HÜDA-PAR: Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz
HÜDA-PAR: Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz" açıklamasında bulundu. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T16:24+0300
2023-03-24T16:24+0300
2023-03-24T16:37+0300
hüda-par
cumhur ittifakı
2023 türkiye seçimleri
seçim
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HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs seçimlerine AK Parti listelerinden gireceklerini söyledi.HÜDA-PAR Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını açıklamıştı. Milletvekili seçimleriyle ilgili de görüşmelerin sürdüğü ifade edilmişti.
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hüda-par, cumhur ittifakı, seçim
hüda-par, cumhur ittifakı, seçim
HÜDA-PAR: Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz
16:24 24.03.2023 (güncellendi: 16:37 24.03.2023) Abone ol
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz" açıklamasında bulundu.
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs seçimlerine AK Parti listelerinden gireceklerini söyledi.
HÜDA-PAR Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını açıklamıştı. Milletvekili seçimleriyle ilgili de görüşmelerin sürdüğü ifade edilmişti.