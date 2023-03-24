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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230324/huda-par-secime-ak-parti-listelerinden-girecegiz-1068716647.html
HÜDA-PAR: Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz
HÜDA-PAR: Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz" açıklamasında bulundu. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
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hüda-par
cumhur ittifakı
2023 türkiye seçimleri
seçim
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HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs seçimlerine AK Parti listelerinden gireceklerini söyledi.HÜDA-PAR Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını açıklamıştı. Milletvekili seçimleriyle ilgili de görüşmelerin sürdüğü ifade edilmişti.
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hüda-par, cumhur ittifakı, seçim
hüda-par, cumhur ittifakı, seçim

HÜDA-PAR: Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz

16:24 24.03.2023 (güncellendi: 16:37 24.03.2023)
© İHA / EVREN DOĞRU - İBRAHİM BERAT YILMAZ Zekeriya Yapıcıoğlu
 Zekeriya Yapıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© İHA / EVREN DOĞRU - İBRAHİM BERAT YILMAZ
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HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz" açıklamasında bulundu.
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs seçimlerine AK Parti listelerinden gireceklerini söyledi.
HÜDA-PAR Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını açıklamıştı. Milletvekili seçimleriyle ilgili de görüşmelerin sürdüğü ifade edilmişti.
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