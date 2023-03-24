https://sputniknews.com.tr/20230324/huda-par-secime-ak-parti-listelerinden-girecegiz-1068716647.html

HÜDA-PAR: Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz

HÜDA-PAR: Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz" açıklamasında bulundu. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

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hüda-par

cumhur ittifakı

2023 türkiye seçimleri

seçim

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HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs seçimlerine AK Parti listelerinden gireceklerini söyledi.HÜDA-PAR Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını açıklamıştı. Milletvekili seçimleriyle ilgili de görüşmelerin sürdüğü ifade edilmişti.

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hüda-par, cumhur ittifakı, seçim