Gelibolu'da Çanakkale savaşlarından kaldığı değerlendirilen 4 adet patlamamış top mermisi bulundu

© İHAGelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin, Alaaddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerinde altyapı çalışması sırasında kepçeyle kazma işlemi gerçekleştiren iş makinesi operatörü, topraktan top mermisi çıktığını görünce çalışmasını durdurdu.
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© İHA
Gelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin, Alaaddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerinde altyapı çalışması sırasında kepçeyle kazma işlemi gerçekleştiren iş makinesi operatörü, topraktan top mermisi çıktığını görünce çalışmasını durdurdu.
© İHAGelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri durumu Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
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© İHA
Gelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri durumu Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
© İHAOlay Yeri İnceleme ekibi tarafından yapılan incelemede Çanakkale Savaşları’ndan kaldığı değerlendirilen 4 adet top mermisi bulundu.
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© İHA
Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından yapılan incelemede Çanakkale Savaşları’ndan kaldığı değerlendirilen 4 adet top mermisi bulundu.
© İHAEkipler, patlamamış top mermilerinin bulunduğu bölgenin çevresinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Gelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bölgeden uzaklaştırıldı.
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© İHA
Ekipler, patlamamış top mermilerinin bulunduğu bölgenin çevresinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Gelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bölgeden uzaklaştırıldı.
© İHA
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekibinin, Çanakkale savaşlarından kaldığı değerlendirilen 4 adet patlamamış top mermisinde inceleme yapması bekleniyor. Bomba imha ekiplerince yapılacak inceleme sonrası top mermilerinin imha edilip, edilmeyeceğine karar verilecek.
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© İHA
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekibinin, Çanakkale savaşlarından kaldığı değerlendirilen 4 adet patlamamış top mermisinde inceleme yapması bekleniyor. Bomba imha ekiplerince yapılacak inceleme sonrası top mermilerinin imha edilip, edilmeyeceğine karar verilecek.