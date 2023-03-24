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Gelibolu'da Çanakkale savaşlarından kaldığı değerlendirilen 4 adet patlamamış top mermisi bulundu
Gelibolu'da Çanakkale savaşlarından kaldığı değerlendirilen 4 adet patlamamış top mermisi bulundu
Çanakkale’nin Gelibolu ilçe Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında, Çanakkale savaşlarından kaldığı değerlendirilen 4... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
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gelibolu, çanakkale savaşı, mermi, fotoğraf, kanalizasyon, фото
gelibolu, çanakkale savaşı, mermi, fotoğraf, kanalizasyon, фото

Gelibolu'da Çanakkale savaşlarından kaldığı değerlendirilen 4 adet patlamamış top mermisi bulundu

14:37 24.03.2023
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Çanakkale’nin Gelibolu ilçe Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında, Çanakkale savaşlarından kaldığı değerlendirilen 4 adet patlamamış top mermisi bulundu.
© İHAGelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin, Alaaddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerinde altyapı çalışması sırasında kepçeyle kazma işlemi gerçekleştiren iş makinesi operatörü, topraktan top mermisi çıktığını görünce çalışmasını durdurdu.
Gelibolu’da Çanakkale Savaşları’ndan kaldığı değerlendirilen 4 adet patlamamış top mermisi bulundu - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Gelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin, Alaaddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerinde altyapı çalışması sırasında kepçeyle kazma işlemi gerçekleştiren iş makinesi operatörü, topraktan top mermisi çıktığını görünce çalışmasını durdurdu.
© İHAGelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri durumu Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Gelibolu’da Çanakkale Savaşları’ndan kaldığı değerlendirilen 4 adet patlamamış top mermisi bulundu - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Gelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri durumu Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
© İHAOlay Yeri İnceleme ekibi tarafından yapılan incelemede Çanakkale Savaşları’ndan kaldığı değerlendirilen 4 adet top mermisi bulundu.
Gelibolu’da Çanakkale Savaşları’ndan kaldığı değerlendirilen 4 adet patlamamış top mermisi bulundu - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından yapılan incelemede Çanakkale Savaşları’ndan kaldığı değerlendirilen 4 adet top mermisi bulundu.
© İHAEkipler, patlamamış top mermilerinin bulunduğu bölgenin çevresinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Gelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bölgeden uzaklaştırıldı.
Gelibolu’da Çanakkale Savaşları’ndan kaldığı değerlendirilen 4 adet patlamamış top mermisi bulundu - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Ekipler, patlamamış top mermilerinin bulunduğu bölgenin çevresinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Gelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bölgeden uzaklaştırıldı.
© İHA

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekibinin, Çanakkale savaşlarından kaldığı değerlendirilen 4 adet patlamamış top mermisinde inceleme yapması bekleniyor. Bomba imha ekiplerince yapılacak inceleme sonrası top mermilerinin imha edilip, edilmeyeceğine karar verilecek.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekibinin, Çanakkale savaşlarından kaldığı değerlendirilen 4 adet patlamamış top mermisinde inceleme yapması bekleniyor. Bomba imha ekiplerince yapılacak inceleme sonrası top mermilerinin imha edilip, edilmeyeceğine karar verilecek. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekibinin, Çanakkale savaşlarından kaldığı değerlendirilen 4 adet patlamamış top mermisinde inceleme yapması bekleniyor. Bomba imha ekiplerince yapılacak inceleme sonrası top mermilerinin imha edilip, edilmeyeceğine karar verilecek.

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