https://sputniknews.com.tr/20230324/ev-hapsinde-tutulan-abdli-yatirimci-calvey-ve-fransiz-ortagi-delpal-rusyadan-ayrildi--1068706070.html

Ev hapsinde tutulan ABD'li yatırımcı Calvey ve Fransız ortağı Delpal, Rusya'dan ayrıldı

Ev hapsinde tutulan ABD'li yatırımcı Calvey ve Fransız ortağı Delpal, Rusya'dan ayrıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da 2019'da yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan ve ev hapsinde tutulan ABD'li yatırımcı Michael Calvey ile iş ortağı Fransız... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T13:13+0300

2023-03-24T13:13+0300

2023-03-24T13:13+0300

dünya

rusya

abd

michael calvey

philippe delpal

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1068706070.jpg?1679652823

Calvey ve Delpal'in avukatları, iki iş insanının haklarındaki ev hapsi kararı iptal edilip adli kontrol şartıyla salıverme kararı verildikten hemen sonra Rusya'dan ülkelerine gittiklerini doğruladı. Calvey'in avukatı Timofey Grindev, "Calvey, duruşmaya katılmayı planlıyor ancak mevcut koşullarda vize konusunda zorluklar yaşandığı için gelmesi zor gözüküyor. Eğer alırsa, gelecek" dedi. Delpal'in avukatı da, müvekkilinin vize alabilmesi halinde duruşma için Moskova'ya döneceğini kaydetti. RİA Novosti, Calvey ve Delpal'in, ev hapsi hükmü kaldırıldıktan sonra ve ayda iki kere polis merkezinde imza atılmasını öngören adli kontrol şartıyla salıverme kararı henüz yürürlüğe girmeden önce Rusya'dan ayrıldıklarını, bu nedenle ülke sınırlarından çıktıkları sırada haklarında hiçbir kısıtlama bulunmadığını aktardı. Rusya'da kayıtlı Baring Vostok şirketinin kurucusu ABD vatandaşı Michael Calvey, Şubat 2019'da Moskova'da yolsuzluk suçlamasıyla aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 5 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Soruşturma makamı, 2.5 milyar rublelik (o dönemde 37.5 milyon dolar) yolsuzluk faaliyetiyle suçlanan tüm zanlıların tutuklanması yönünde görüş belirtmişti. Mahkeme 11 Nisan 2019'da soruşturma makamının başvurusu üzerine Calvey'in tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine hükmetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20190215/rusya-yatirim-olan-abd-is-adami-mizhael-calvey-moskova-gozalti-alindi-1037691551.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, michael calvey, philippe delpal, gözaltı