https://sputniknews.com.tr/20230324/ev-hapsinde-tutulan-abdli-yatirimci-calvey-ve-fransiz-ortagi-delpal-rusyadan-ayrildi--1068706070.html
Ev hapsinde tutulan ABD'li yatırımcı Calvey ve Fransız ortağı Delpal, Rusya'dan ayrıldı
Ev hapsinde tutulan ABD'li yatırımcı Calvey ve Fransız ortağı Delpal, Rusya'dan ayrıldı
Rusya'nın başkenti Moskova'da 2019'da yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan ve ev hapsinde tutulan ABD'li yatırımcı Michael Calvey ile iş ortağı Fransız... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T13:13+0300
2023-03-24T13:13+0300
2023-03-24T13:13+0300
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michael calvey
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gözaltı
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Calvey ve Delpal'in avukatları, iki iş insanının haklarındaki ev hapsi kararı iptal edilip adli kontrol şartıyla salıverme kararı verildikten hemen sonra Rusya'dan ülkelerine gittiklerini doğruladı. Calvey'in avukatı Timofey Grindev, "Calvey, duruşmaya katılmayı planlıyor ancak mevcut koşullarda vize konusunda zorluklar yaşandığı için gelmesi zor gözüküyor. Eğer alırsa, gelecek" dedi. Delpal'in avukatı da, müvekkilinin vize alabilmesi halinde duruşma için Moskova'ya döneceğini kaydetti. RİA Novosti, Calvey ve Delpal'in, ev hapsi hükmü kaldırıldıktan sonra ve ayda iki kere polis merkezinde imza atılmasını öngören adli kontrol şartıyla salıverme kararı henüz yürürlüğe girmeden önce Rusya'dan ayrıldıklarını, bu nedenle ülke sınırlarından çıktıkları sırada haklarında hiçbir kısıtlama bulunmadığını aktardı. Rusya'da kayıtlı Baring Vostok şirketinin kurucusu ABD vatandaşı Michael Calvey, Şubat 2019'da Moskova'da yolsuzluk suçlamasıyla aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 5 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Soruşturma makamı, 2.5 milyar rublelik (o dönemde 37.5 milyon dolar) yolsuzluk faaliyetiyle suçlanan tüm zanlıların tutuklanması yönünde görüş belirtmişti. Mahkeme 11 Nisan 2019'da soruşturma makamının başvurusu üzerine Calvey'in tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine hükmetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20190215/rusya-yatirim-olan-abd-is-adami-mizhael-calvey-moskova-gozalti-alindi-1037691551.html
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rusya, abd, michael calvey, philippe delpal, gözaltı
rusya, abd, michael calvey, philippe delpal, gözaltı
Ev hapsinde tutulan ABD'li yatırımcı Calvey ve Fransız ortağı Delpal, Rusya'dan ayrıldı
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Rusya'nın başkenti Moskova'da 2019'da yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan ve ev hapsinde tutulan ABD'li yatırımcı Michael Calvey ile iş ortağı Fransız Philippe Delpal'in Rusya'dan ayrıldığı açıklandı.
Calvey ve Delpal'in avukatları, iki iş insanının haklarındaki ev hapsi kararı iptal edilip adli kontrol şartıyla salıverme kararı verildikten hemen sonra Rusya'dan ülkelerine gittiklerini doğruladı.
Calvey'in avukatı Timofey Grindev, "Calvey, duruşmaya katılmayı planlıyor ancak mevcut koşullarda vize konusunda zorluklar yaşandığı için gelmesi zor gözüküyor. Eğer alırsa, gelecek" dedi.
Delpal'in avukatı da, müvekkilinin vize alabilmesi halinde duruşma için Moskova'ya döneceğini kaydetti.
RİA Novosti, Calvey ve Delpal'in, ev hapsi hükmü kaldırıldıktan sonra ve ayda iki kere polis merkezinde imza atılmasını öngören adli kontrol şartıyla salıverme kararı henüz yürürlüğe girmeden önce Rusya'dan ayrıldıklarını, bu nedenle ülke sınırlarından çıktıkları sırada haklarında hiçbir kısıtlama bulunmadığını aktardı.
Rusya'da kayıtlı Baring Vostok şirketinin kurucusu ABD vatandaşı Michael Calvey, Şubat 2019'da Moskova'da yolsuzluk suçlamasıyla aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 5 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.
Soruşturma makamı, 2.5 milyar rublelik (o dönemde 37.5 milyon dolar) yolsuzluk faaliyetiyle suçlanan tüm zanlıların tutuklanması yönünde görüş belirtmişti. Mahkeme 11 Nisan 2019'da soruşturma makamının başvurusu üzerine Calvey'in tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine hükmetmişti.