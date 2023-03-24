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Ermenistan: Sezon başlamadan Türkiye ile sınırın yabancılar için açılması üzerinde çalışıyoruz
Ermenistan: Sezon başlamadan Türkiye ile sınırın yabancılar için açılması üzerinde çalışıyoruz
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Erivan ve Ankara’nın, turizm sezonu başlamadan iki ülke sınırını üçüncü ülkelerin vatandaşlarına açmaya hazır olduklarını... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T21:41+0300
2023-03-24T21:41+0300
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ülke parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesinin toplantısında, “Türkiye Dışişleri Bakanı ile turizm sezonu başlamadan Ermenistan-Türkiye sınırını üçüncü ülkelerin vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahiplerine açmaya hazır olduğumuzu teyit ettik” diye konuştu.Mirzoyan, “Bu yönde aktif çalışmalar yapıyoruz” diye ekledi.
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türkiye, ermenistan, turizm
türkiye, ermenistan, turizm

Ermenistan: Sezon başlamadan Türkiye ile sınırın yabancılar için açılması üzerinde çalışıyoruz

21:41 24.03.2023
© AATürkiye Ermenistan
Türkiye Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AA
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Erivan ve Ankara’nın, turizm sezonu başlamadan iki ülke sınırını üçüncü ülkelerin vatandaşlarına açmaya hazır olduklarını teyit ettiğini ve Erivan’ın bu konu üzerinde çalıştığını belirtti.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ülke parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesinin toplantısında, “Türkiye Dışişleri Bakanı ile turizm sezonu başlamadan Ermenistan-Türkiye sınırını üçüncü ülkelerin vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahiplerine açmaya hazır olduğumuzu teyit ettik” diye konuştu.
Mirzoyan, “Bu yönde aktif çalışmalar yapıyoruz” diye ekledi.
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