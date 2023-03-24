https://sputniknews.com.tr/20230324/ermenistan-sezon-baslamadan-turkiye-ile-sinirin-yabancilar-icin-acilmasi-uzerinde-calisiyoruz-1068727608.html

Ermenistan: Sezon başlamadan Türkiye ile sınırın yabancılar için açılması üzerinde çalışıyoruz

Ermenistan: Sezon başlamadan Türkiye ile sınırın yabancılar için açılması üzerinde çalışıyoruz

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Erivan ve Ankara’nın, turizm sezonu başlamadan iki ülke sınırını üçüncü ülkelerin vatandaşlarına açmaya hazır olduklarını... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T21:41+0300

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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ülke parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesinin toplantısında, “Türkiye Dışişleri Bakanı ile turizm sezonu başlamadan Ermenistan-Türkiye sınırını üçüncü ülkelerin vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahiplerine açmaya hazır olduğumuzu teyit ettik” diye konuştu.Mirzoyan, “Bu yönde aktif çalışmalar yapıyoruz” diye ekledi.

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türkiye, ermenistan, turizm