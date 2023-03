Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde: Tüm yaraları sarmadan buradan ayrılmayacağız

https://sputniknews.com.tr/20230324/erdogan-yikilan-her-sey-daha-iyisiyle-yeniden-insa-edilmeden-buralardan-ayrilmayacagiz-1068719808.html

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm yaralar sarılıp, yıkılan her şey daha iyisiyle yeniden inşa edilmeden buralardan ayrılmayacağız" açıklamasında... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Depremden etkilenen şehirleri bir yılda ayağa kaldırma sözünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm yaralar sarılıp, yıkılan her şey daha iyisiyle yeniden inşa edilmeden buralardan ayrılmayacağız." dedi."Geçici barınma için 125 bini AFAD tarafından olmak üzere 176 bin çadır kurulmuş ya da dağıtılmıştır. 101 bin aileye 15 bin lira taşınma desteği verildi. Seçim ülke gündeminden bir an önce çıksın istedik. Felaketin izlerini birlikte ortadan kaldıracağız" diyen Cumhurbaşkanı, şu açıklamalarda bulundu:"Ramazan ayının hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum. Acımızın büyüklüğünü anlatmaya kelimeler yetersiz. Hamdolsun yaklaşık 1.5 ay içinde arama kurtarma çalışmalarının bittiği, enkaz kaldırma faaliyetlerinin hızla sürdüğü geçici barınma merkezlerinin yaygınlaştırıldığı, kalıcı konutların inşaatının başlatıldığı döneme girdik.Zihnimiz de gönlümüz de hep sizlerle birlikte. Ramazan ayını da depremzede kardeşlerimizle geçiriyoruz. Dün Kahramanmaraş'taydık, bugün İskenderun'dayız. İnşallah tüm şehirlere gideceğiz. Yıkılan binalar yeniden inşa edilmeden buralardan ayrılmayacağız.Kimi deprem turistleri sadece fotoğraf vermek için buralara uğrayabilir, yalan yanlış laflar da edebilir, siz onlara aldırmayın. Keşke imkanlarını depremzede kardeşlerimiz için kullansalar. Ana muhalefetin 11 büyükşehir belediyesi var, nerede o belediyeler? Buralara uğradılar mı?Biz kendimize yakışanı yaparak deprem şehirlerini 1 yılda ayağa kaldırma sözümüzü tutmaya bakacağız. Bugüne kadar her sözümüzü nasıl tuttuysak bunu da aynı şekilde yapacağız.Bize düşen asıl görev, can kaybı yaşanan 11 ilimizi ve özellikle en büyük yıkıma ve acıya maruz kalan Hatay'ı bir an önce ayağa kaldırmaktır. Ancak bu şekilde insanlarımızın geleceklerine güvenle bakmalarını sağlayabiliriz. Attığımız her adımı bu gaye ile planlıyor ve yürütüyoruz.Arama kurtarma çalışmalarının bittiği kalıcı konutların inşasına başladığı bir döneme girdik.Kalıcı konutlarla ilgili hazırlıkları inşaat safhasına getirdik. Birileri bize kadim şehirlerimizin ihyası konusunda acele ettiğimizi ileri sürüyor. Gerekçelerin ilmi ve teknik geçerliliğinin olmadığını Van'da, Elazığ ve Malatya depremlerindeki çalışmalarda gördük.Milyonlarca vatandaşımızın kimsenin keyfini bekleyecek vakti de sabrı da dermanı da yoktur. Bir yılda 319 bin konut yaparak, altyapısı ile işyerleri ile sosyal ve kültürel birimleri ile şehirlerimizi ayağa kaldırma sözü verdik. Seçimleri 14 Mayıs'ta yapma kararımızın gerisinde de aynı anlayış vardır. Çalışmalar seçim atmosferinden etkilenmesin, bu iş bir an önce ülkenin gündeminden çıksın istedik. Hatay yaralıyken kalan 80 ilimiz sağlıklı olamaz. Deprem şehirlerimizin tamamı için aynı durum geçerlidir.

