https://sputniknews.com.tr/20230324/emekliye-bayram-ikramiyesi-2-bin-lira-oldu-1068714455.html
Emekliye bayram ikramiyesi 2 bin lira oldu
Emekliye bayram ikramiyesi 2 bin lira oldu
Emekliye bayram ikramiyesi 2 bin lira oldu. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T15:34+0300
2023-03-24T15:34+0300
2023-03-24T15:43+0300
ekonomi
emekli
bayram
ikramiye
emekli ikramiyesi
mustafa elitaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/0a/1044239669_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0f7546630c8b3aa35ae173006ccd268a.jpg
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş bayram ikramiyelerinin Ramazan ve Kurban bayramlarında 2 bin lira olarak ödeneceğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230324/en-dusuk-emekli-maasinin-7-bin-500-liraya-cikarilmasini-da-iceren-kanun-teklifi-meclise-sunuldu-1068709633.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/0a/1044239669_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_ea3b07c8c5e9eb1f83bb6c23f0f68578.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
emekli, bayram, ikramiye, emekli ikramiyesi, mustafa elitaş
emekli, bayram, ikramiye, emekli ikramiyesi, mustafa elitaş
Emekliye bayram ikramiyesi 2 bin lira oldu
15:34 24.03.2023 (güncellendi: 15:43 24.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Emekliye bayram ikramiyesi 2 bin lira oldu.
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş bayram ikramiyelerinin Ramazan ve Kurban bayramlarında 2 bin lira olarak ödeneceğini açıkladı.