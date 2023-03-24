https://sputniknews.com.tr/20230324/ekvadorda-18-marttaki-67-buyuklugundeki-depremde-yarali-sayisi-494e-cikti-can-kaybi14-1068689305.html

Ekvador'da 18 Mart'taki 6.7 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 494'e çıktı, can kaybı14

Ekvador'da 18 Mart'taki 6.7 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 494'e çıktı, can kaybı14

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6.7 büyüklüğündeki depremde yaralananların sayısı 494'e yükseldi. Depremde 14 kişi hayatını kaybetmişti. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T01:15+0300

2023-03-24T01:15+0300

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ekvador

deprem

ohal

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Ekvador Cumhurbaşkanlığı sitesinden, Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, yaralıların sayısının 494'e çıktığı bildirildi.Ekvador Risk Yönetimi Sekreterliği, depremden sonra 96 evin tamamen yıkıldığını, 325 evin ise hasarlı olduğunu kaydederek, sarsıntından etkilenen kişi sayısının 1500'ü geçtiğini duyurdu.18 Mart'ta meydana gelen depremde 14 kişi hayatını kaybetmişti.Deprem komşu ülke Peru'da da hissedilmiş, Tumbes kentinde 4 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirmiş, 73 kişi de yaralanmıştı.Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, 20 Mart'ta ulusa sesleniş konuşmasında, depremden etkilenen bölgelerde daha etkin mücadele için ülke genelinde OHAL ilan edildiğini duyurmuştu.

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