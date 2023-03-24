https://sputniknews.com.tr/20230324/ekvadorda-18-marttaki-67-buyuklugundeki-depremde-yarali-sayisi-494e-cikti-can-kaybi14-1068689305.html
Ekvador'da 18 Mart'taki 6.7 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 494'e çıktı, can kaybı14
Ekvador'da 18 Mart'taki 6.7 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 494'e çıktı, can kaybı14
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6.7 büyüklüğündeki depremde yaralananların sayısı 494'e yükseldi. Depremde 14 kişi hayatını kaybetmişti. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T01:15+0300
2023-03-24T01:15+0300
2023-03-24T01:15+0300
dünya
ekvador
deprem
ohal
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Ekvador Cumhurbaşkanlığı sitesinden, Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, yaralıların sayısının 494'e çıktığı bildirildi.Ekvador Risk Yönetimi Sekreterliği, depremden sonra 96 evin tamamen yıkıldığını, 325 evin ise hasarlı olduğunu kaydederek, sarsıntından etkilenen kişi sayısının 1500'ü geçtiğini duyurdu.18 Mart'ta meydana gelen depremde 14 kişi hayatını kaybetmişti.Deprem komşu ülke Peru'da da hissedilmiş, Tumbes kentinde 4 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirmiş, 73 kişi de yaralanmıştı.Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, 20 Mart'ta ulusa sesleniş konuşmasında, depremden etkilenen bölgelerde daha etkin mücadele için ülke genelinde OHAL ilan edildiğini duyurmuştu.
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ekvador, deprem, ohal
Ekvador'da 18 Mart'taki 6.7 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 494'e çıktı, can kaybı14
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6.7 büyüklüğündeki depremde yaralananların sayısı 494'e yükseldi. Depremde 14 kişi hayatını kaybetmişti.
Ekvador Cumhurbaşkanlığı sitesinden, Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, yaralıların sayısının 494'e çıktığı bildirildi.
Ekvador Risk Yönetimi Sekreterliği, depremden sonra 96 evin tamamen yıkıldığını, 325 evin ise hasarlı olduğunu kaydederek, sarsıntından etkilenen kişi sayısının 1500'ü geçtiğini duyurdu.
18 Mart'ta meydana gelen depremde 14 kişi hayatını kaybetmişti.
Deprem komşu ülke Peru'da da hissedilmiş, Tumbes kentinde 4 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirmiş, 73 kişi de yaralanmıştı.
Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, 20 Mart'ta ulusa sesleniş konuşmasında, depremden etkilenen bölgelerde daha etkin mücadele için ülke genelinde OHAL ilan edildiğini duyurmuştu.