https://sputniknews.com.tr/20230324/dunyayi-bekleyen-tehlike-kuraklik-1068700820.html
Dünyayı bekleyen tehlike: Kuraklık
Dünyayı bekleyen tehlike: Kuraklık
Siyasetten, aktüele gündemin haber başlıkları ve gazete manşetleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirildi. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T11:39+0300
2023-03-24T11:39+0300
2023-03-24T11:39+0300
kuraklık
seyir hali
siyaset
abd merkez bankası (fed)
faiz
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Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'de seracılık
Ali Çağatay'la Seyir Hali programında gündemin haber başlıklarını ve gazete manşetlerini değerlendiriyoruz. Yalova Modern Seracilik Satis&Pazarlama Müdürü Semih Savaş Sadıç programımıza konuk olarak iklim değişikliğine bağlı olarak modern tarım yöntemlerini ve Türkiye'de seracılığın önemini Sputnik dinleyicilerine anlatacak.
Deprem bölgesinde görevli polislere verilen kumanyaların yeterli olmadığına dikkat çekilen programda, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin son gelişmeler de masaya yatırıldı.Dünyadaki merkez bankalarının aldığı kararlar da programın gündem başlıkları arasında yer aldı. İngiltere ve ABD başta olmak üzere dünyadaki merkez bankalarının faiz arttırma kararlarına giderken, Türkiye’de tam aksi yönde kararlar alındığı hatırlatıldı.Programın bir diğer konu başlığı ise, son 60 yılın en sıcak kışının geçmesi ve bununla birlikte gelen kuraklık oldu.
Sputnik Türkiye
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2023
Ali Çağatay
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Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
kuraklık, siyaset, abd merkez bankası (fed), faiz, аудио
kuraklık, siyaset, abd merkez bankası (fed), faiz, аудио
Dünyayı bekleyen tehlike: Kuraklık
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Siyasetten, aktüele gündemin haber başlıkları ve gazete manşetleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirildi.
Deprem bölgesinde görevli polislere verilen kumanyaların yeterli olmadığına dikkat çekilen programda, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin son gelişmeler de masaya yatırıldı.
Dünyadaki merkez bankalarının aldığı kararlar da programın gündem başlıkları arasında yer aldı. İngiltere ve ABD başta olmak üzere dünyadaki merkez bankalarının faiz arttırma kararlarına giderken, Türkiye’de tam aksi yönde kararlar alındığı hatırlatıldı.
Programın bir diğer konu başlığı ise, son 60 yılın en sıcak kışının geçmesi ve bununla birlikte gelen kuraklık oldu.