https://sputniknews.com.tr/20230324/dunyayi-bekleyen-tehlike-kuraklik-1068700820.html

Dünyayı bekleyen tehlike: Kuraklık

Dünyayı bekleyen tehlike: Kuraklık

Siyasetten, aktüele gündemin haber başlıkları ve gazete manşetleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirildi. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

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2023-03-24T11:39+0300

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kuraklık

seyir hali

siyaset

abd merkez bankası (fed)

faiz

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Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'de seracılık Ali Çağatay'la Seyir Hali programında gündemin haber başlıklarını ve gazete manşetlerini değerlendiriyoruz. Yalova Modern Seracilik Satis&Pazarlama Müdürü Semih Savaş Sadıç programımıza konuk olarak iklim değişikliğine bağlı olarak modern tarım yöntemlerini ve Türkiye'de seracılığın önemini Sputnik dinleyicilerine anlatacak.

Deprem bölgesinde görevli polislere verilen kumanyaların yeterli olmadığına dikkat çekilen programda, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin son gelişmeler de masaya yatırıldı.Dünyadaki merkez bankalarının aldığı kararlar da programın gündem başlıkları arasında yer aldı. İngiltere ve ABD başta olmak üzere dünyadaki merkez bankalarının faiz arttırma kararlarına giderken, Türkiye’de tam aksi yönde kararlar alındığı hatırlatıldı.Programın bir diğer konu başlığı ise, son 60 yılın en sıcak kışının geçmesi ve bununla birlikte gelen kuraklık oldu.

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2023

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kuraklık, siyaset, abd merkez bankası (fed), faiz, аудио