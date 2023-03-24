https://sputniknews.com.tr/20230324/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1068693978.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 19.05 liradan, euro 20.66 liradan güne başladı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T09:18+0300
2023-03-24T09:18+0300
2023-03-24T09:18+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
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Dolar 19,05 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 20.66 TL’de yer alıyor.Gram altında yeni rekorGram altın bin 218 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 974 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 870 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1989 dolar seviyelerinde.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.061 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 75.83 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.83 dolardan işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/dolarda-ve-euroda-yukselis-suruyor-1068646986.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 19.05 liradan, euro 20.66 liradan güne başladı.
Dolar 19,05 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 20.66 TL’de yer alıyor.
Gram altında yeni rekor
Gram altın bin 218 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 974 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 870 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1989 dolar seviyelerinde.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.061 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 75.83 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.83 dolardan işlem görüyor.