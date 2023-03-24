https://sputniknews.com.tr/20230324/depremzedeler-yararina-yapilacak-karabag-galatasaray-maci-icin-60-bin-bilet-satildi-1068718018.html

Depremzedeler yararına yapılacak Karabağ-Galatasaray maçı için 60 bin bilet satıldı

Depremzedeler yararına yapılacak Karabağ-Galatasaray maçı için 60 bin bilet satıldı

Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Abbaszade, Galatasaray'la yapacakları ve geliri depremzedelere bağışlanacak özel maç için 60 bin bilet satıldığını açıkladı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade, deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu, Karabağ Futbol Kulübü olarak da bu hususta katkı yapmak istediklerini söyledi.Türkiye'nin en iyi takımlarından biri ile Azerbaycan'ın en iyi takımlarından birinin geliri depremzedelere bağışlanmak üzere özel maç yapması düşüncesinin ortaya atıldığını ve bunun hayata geçirildiğini belirten Abbaszade, "Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedelere bağışlanacak. Hepsini şeffaf biçimde açıklayacağız. Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye'ye, deprem bölgesine gönderilecek" diye konuştu:Bakü Olimpiyat Stadı'nda 26 Mart Pazar günü oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230315/galatasaraydan-depremzedeler-yararina-azerbaycanda-ozel-mac-1068259215.html

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