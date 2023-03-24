https://sputniknews.com.tr/20230324/depremzedeler-yararina-yapilacak-karabag-galatasaray-maci-icin-60-bin-bilet-satildi-1068718018.html
Depremzedeler yararına yapılacak Karabağ-Galatasaray maçı için 60 bin bilet satıldı
Depremzedeler yararına yapılacak Karabağ-Galatasaray maçı için 60 bin bilet satıldı
Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Abbaszade, Galatasaray'la yapacakları ve geliri depremzedelere bağışlanacak özel maç için 60 bin bilet satıldığını açıkladı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T16:50+0300
2023-03-24T16:50+0300
2023-03-24T16:50+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
stadyum
galatasaray
karabağ
maç
bilet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/18/1068718183_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f1f583c974dc05811cc6c90afb63d79e.jpg
Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade, deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu, Karabağ Futbol Kulübü olarak da bu hususta katkı yapmak istediklerini söyledi.Türkiye'nin en iyi takımlarından biri ile Azerbaycan'ın en iyi takımlarından birinin geliri depremzedelere bağışlanmak üzere özel maç yapması düşüncesinin ortaya atıldığını ve bunun hayata geçirildiğini belirten Abbaszade, "Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedelere bağışlanacak. Hepsini şeffaf biçimde açıklayacağız. Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye'ye, deprem bölgesine gönderilecek" diye konuştu:Bakü Olimpiyat Stadı'nda 26 Mart Pazar günü oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230315/galatasaraydan-depremzedeler-yararina-azerbaycanda-ozel-mac-1068259215.html
karabağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/18/1068718183_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_22e621c991b24c8f6f13168c6b8d7b25.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
stadyum, galatasaray, karabağ, maç, bilet
stadyum, galatasaray, karabağ, maç, bilet
Depremzedeler yararına yapılacak Karabağ-Galatasaray maçı için 60 bin bilet satıldı
Abone ol
Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Abbaszade, Galatasaray'la yapacakları ve geliri depremzedelere bağışlanacak özel maç için 60 bin bilet satıldığını açıkladı.
Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade, deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu, Karabağ Futbol Kulübü olarak da bu hususta katkı yapmak istediklerini söyledi.
Türkiye'nin en iyi takımlarından biri ile Azerbaycan'ın en iyi takımlarından birinin geliri depremzedelere bağışlanmak üzere özel maç yapması düşüncesinin ortaya atıldığını ve bunun hayata geçirildiğini belirten Abbaszade, "Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedelere bağışlanacak. Hepsini şeffaf biçimde açıklayacağız. Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye'ye, deprem bölgesine gönderilecek" diye konuştu:
"Karşılaşmaya yoğun ilgi var. 60 bin bilet satıldı. Bu sahada kardeşlik kazanacak. Teklifimize 'Evet' diyen Galatasaray'a da teşekkür ediyoruz."
Bakü Olimpiyat Stadı'nda 26 Mart Pazar günü oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.