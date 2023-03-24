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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230324/depremzedeler-yararina-yapilacak-karabag-galatasaray-maci-icin-60-bin-bilet-satildi-1068718018.html
Depremzedeler yararına yapılacak Karabağ-Galatasaray maçı için 60 bin bilet satıldı
Depremzedeler yararına yapılacak Karabağ-Galatasaray maçı için 60 bin bilet satıldı
Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Abbaszade, Galatasaray'la yapacakları ve geliri depremzedelere bağışlanacak özel maç için 60 bin bilet satıldığını açıkladı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T16:50+0300
2023-03-24T16:50+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
stadyum
galatasaray
karabağ
maç
bilet
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Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade, deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu, Karabağ Futbol Kulübü olarak da bu hususta katkı yapmak istediklerini söyledi.Türkiye'nin en iyi takımlarından biri ile Azerbaycan'ın en iyi takımlarından birinin geliri depremzedelere bağışlanmak üzere özel maç yapması düşüncesinin ortaya atıldığını ve bunun hayata geçirildiğini belirten Abbaszade, "Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedelere bağışlanacak. Hepsini şeffaf biçimde açıklayacağız. Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye'ye, deprem bölgesine gönderilecek" diye konuştu:Bakü Olimpiyat Stadı'nda 26 Mart Pazar günü oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230315/galatasaraydan-depremzedeler-yararina-azerbaycanda-ozel-mac-1068259215.html
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stadyum, galatasaray, karabağ, maç, bilet
stadyum, galatasaray, karabağ, maç, bilet

Depremzedeler yararına yapılacak Karabağ-Galatasaray maçı için 60 bin bilet satıldı

16:50 24.03.2023
© AABakü Olimpiyat Stadı
Bakü Olimpiyat Stadı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AA
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Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Abbaszade, Galatasaray'la yapacakları ve geliri depremzedelere bağışlanacak özel maç için 60 bin bilet satıldığını açıkladı.
Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade, deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu, Karabağ Futbol Kulübü olarak da bu hususta katkı yapmak istediklerini söyledi.
Türkiye'nin en iyi takımlarından biri ile Azerbaycan'ın en iyi takımlarından birinin geliri depremzedelere bağışlanmak üzere özel maç yapması düşüncesinin ortaya atıldığını ve bunun hayata geçirildiğini belirten Abbaszade, "Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedelere bağışlanacak. Hepsini şeffaf biçimde açıklayacağız. Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye'ye, deprem bölgesine gönderilecek" diye konuştu:
"Karşılaşmaya yoğun ilgi var. 60 bin bilet satıldı. Bu sahada kardeşlik kazanacak. Teklifimize 'Evet' diyen Galatasaray'a da teşekkür ediyoruz."
Bakü Olimpiyat Stadı'nda 26 Mart Pazar günü oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 4-0 yenerek etkili performansını sürdüren lider Galatasaray, aynı zamanda teknik direktörü Okan Buruk ile birkaç rekora imza attı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
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Galatasaray'dan depremzedeler yararına Azerbaycan'da özel maç
15 Mart, 00:08
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