https://sputniknews.com.tr/20230324/cumhurbaskanligi-adayligi-icin-ucuncu-gun-atilan-imza-sayilari-belli-oldu-1068726554.html

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için üçüncü gün atılan imza sayıları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için üçüncü gün atılan imza sayıları belli oldu

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için üçüncü gün atılan imza sayıları açıklandı. Muharrem İnce 76 bin 901, Sinan Oğan 39 bin 317... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

seçimler

cumhurbaşkanı

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cumhurbaşkanlığı seçimi

doğu perinçek

muharrem ince

sinan oğan

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YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. 69 bin 79 imza alan Erbakan, son imza gününden 3 gün önce, adaylıktan çekildi.Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak imza verilecek. Ayrıca, alınan kararla, saat 20.00 itibarıyla sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak bu kişilerin de imza işlemleri tamamlanacakYSK'dan alınan verilerine göre üçüncü günün ardından adayların topladıkları imza sayıları şu şekilde:Muharrem İnce: 76901Sinan Oğan: 39317Doğu Perinçek : 16192Yakup Türkal : 2031Erkan Trükten : 1116Tevfik Ahmet Özal : 807İrfan Uzun : 447Halil Murat Ünver : 285Hilmi Özden : 225Davut Turan : 92

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