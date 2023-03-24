https://sputniknews.com.tr/20230324/cumhurbaskanligi-adayligi-icin-ucuncu-gun-atilan-imza-sayilari-belli-oldu-1068726554.html
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için üçüncü gün atılan imza sayıları belli oldu
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için üçüncü gün atılan imza sayıları belli oldu
Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için üçüncü gün atılan imza sayıları açıklandı. Muharrem İnce 76 bin 901, Sinan Oğan 39 bin 317... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T20:56+0300
2023-03-24T20:56+0300
2023-03-24T20:56+0300
2023 türkiye seçimleri
seçimler
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı seçimi
doğu perinçek
muharrem ince
sinan oğan
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YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. 69 bin 79 imza alan Erbakan, son imza gününden 3 gün önce, adaylıktan çekildi.Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak imza verilecek. Ayrıca, alınan kararla, saat 20.00 itibarıyla sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak bu kişilerin de imza işlemleri tamamlanacakYSK'dan alınan verilerine göre üçüncü günün ardından adayların topladıkları imza sayıları şu şekilde:Muharrem İnce: 76901Sinan Oğan: 39317Doğu Perinçek : 16192Yakup Türkal : 2031Erkan Trükten : 1116Tevfik Ahmet Özal : 807İrfan Uzun : 447Halil Murat Ünver : 285Hilmi Özden : 225Davut Turan : 92
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seçimler, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, doğu perinçek, muharrem ince, sinan oğan
seçimler, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, doğu perinçek, muharrem ince, sinan oğan
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için üçüncü gün atılan imza sayıları belli oldu
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Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için üçüncü gün atılan imza sayıları açıklandı. Muharrem İnce 76 bin 901, Sinan Oğan 39 bin 317 imza alırken Doğu Perinçek ise 16 bin 192 imzada kaldı.
YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. 69 bin 79 imza alan Erbakan, son imza gününden 3 gün önce, adaylıktan çekildi.
Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak imza verilecek. Ayrıca, alınan kararla, saat 20.00 itibarıyla sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak bu kişilerin de imza işlemleri tamamlanacak
YSK'dan alınan verilerine göre üçüncü günün ardından adayların topladıkları imza sayıları şu şekilde:
Muharrem İnce: 76901
Sinan Oğan: 39317
Doğu Perinçek : 16192
Yakup Türkal : 2031
Erkan Trükten : 1116
Tevfik Ahmet Özal : 807
İrfan Uzun : 447
Halil Murat Ünver : 285
Hilmi Özden : 225
Davut Turan : 92