https://sputniknews.com.tr/20230324/cumhurbaskani-erdogan-bu-tuzu-kurulara-milletimiz-cok-yakinda-hak-ettikleri-dersi-verecektir-1068726664.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tuzu kurulara milletimiz çok yakında hak ettikleri dersi verecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tuzu kurulara milletimiz çok yakında hak ettikleri dersi verecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde hayat normale dönünceye dek, belediyelerin faaliyetlerini sürdüreceğini belirterek, "Deprem turisti misali arada bir... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T21:12+0300

2023-03-24T21:12+0300

2023-03-24T21:12+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

hatay

deprem

seçim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Hatay'daki Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde depremzede ailelerle iftar yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'la birlikte 11 ili vuran ve yaklaşık 14 milyon kişiyi doğrudan etkileyen depremin acısını 85 milyonun yaşadığını dile getirerek, "Nerede olursak olalım, kalplerimiz siz depremzedelerimizle birlikte atıyor. Buradaki kardeşlerimiz sıkıntı çekerken hayatı normal akışına bırakmayı, başka işlerle uğraşmayı kendimize zül addediyoruz. Deprem turisti misali arada bir buraya uğrayıp fotoğraf çektirdikten sonra sırra kadem basanlar gibi değiliz. Asla da olmayacağız." diye konuştu.'Hiçbir ayrım yapmadan mağduriyetleri gidermenin yollarını arıyoruz'Depremzedeler yas tutarken, depremin ardından ayakta kalma mücadelesi verirken, kendi ihtiraslarının peşinde koşanları Allah'a havale ettiklerini bildiren Erdoğan, "Siyasi hırslarından, kendi çıkarlarından başka hiçbir şey görmeyen bu tuzu kurulara milletimiz çok yakında hak ettikleri dersi verecektir." ifadelerini kullandı.Seçimlerin önemli olduğunu ancak deprem bölgesindeki vatandaşların meselelerinin de kendilerinin en öncelikli gündem maddesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:"Sizler huzura ermeden, bize durmak, dinlenmek haramdır. Dertlerinize derman olabilmek, siz kardeşlerimizin yükünü bir nebze hafifletebilmek için canla başla çalışıyoruz. Devletimizin ilgili kurumları ilk günden itibaren sahadalar. Bakanlarımız zorunlu haller dışında neredeyse bölgeyi hiç terk etmedi. Belediyelerimiz Hatay'ı, altyapısı, üstyapısı, kültürel varlıklarıyla yeniden ayağa kaldırmak için adeta zamanla yarışıyor."Sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve hayırseverlerin de tam bir seferberlik ruhuyla vatandaşlara yardımcı olabilmek için koşturduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:Sadece Türkiye'nin değil, insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden birinin yıkıcı sonuçlarıyla mücadele edildiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:'Bugün 3 bin 122 konutun yapımı için kolları sıvadık'Sanayicisinden, işçisine, çiftçisinden esnafına toplumun tüm kesimlerini desteklediklerini ifade eden Erdoğan, bunları yaparken depremzedeleri bir an önce kalıcı konutlara kavuşturacak çalışmaları da ihmal etmediklerini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kahramanmaraş'ta 7 bin 353 mesken ile 620 köy evinin temelini attıklarını, bugün de Hatay'da 3 bin 122 konutun yapımı için kolları sıvadıklarını bildirdi.Bunun dışında 400 yataklı Antakya Devlet Hastanesi, 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi, 200 yataklı Acil Durum Hastanesi ve 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin inşasına başladıklarını anlatan Erdoğan "Bunlara ilaveten Hatay'a 1000 yataklı, en modern teknolojiyle donatılmış bir şehir hastanesi kazandıracağız. Şehrimiz genelinde toplamda 238 bine yakın konut ve köy evinin inşasını bir sene içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Nasıl daha önce diğer afet bölgelerinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdiysek Allah'ın izniyle Hatay'da da aynısını başaracağız. İş yerine laf üretenlere, ortada elle tutulacak hiçbir eserleri olmadığı halde, sağda solda laf yapanlara, bu milletin gücünü ve kudretini göstereceğiz." dedi.'Ne Hatay'ı sahipsiz bırakırız, ne de Hataylıları kaderlerine terk ederiz'Depremzedelerden gönüllerini ferah tutmalarını isteyen Erdoğan, "Biz ne Hatay'ı sahipsiz bırakırız ne de Hataylıları kaderlerine terk ederiz. Devletiyle, belediyesiyle, hayırseveriyle, sivil toplumuyla, gönüllüsüyle hep beraber sizlerin yanındayız. Yaralarımızı birlikte saracak, bu badireyi birlikte aşacak, içinden geçtiğimiz bu hazan ve hüzün mevsimini inşallah birlikte bahara çevireceğiz." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçimlerden sonra da tüm enerji, güç ve kapasitelerini bölgeye yoğunlaştıracaklarını belirterek "Sizlerden geleceğinize hayallerinize sahip çıkmanızı bekliyorum. Hataylı kardeşlerimizin kendileriyle birlikte 85 milyonun tamamı için en hayırlı kararı vereceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

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recep tayyip erdoğan, hatay, deprem, seçim