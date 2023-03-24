Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230324/cem-adrian-ve-mark-eliyahu-depremden-etkilenenler-icin-hazirladiklari-sarkiyi-yayinladi-1068729003.html
Cem Adrian ve Mark Eliyahu, depremden etkilenenler için hazırladıkları şarkıyı yayınladı
Cem Adrian ve Mark Eliyahu, depremden etkilenenler için hazırladıkları şarkıyı yayınladı
Şarkıcı Cem Adrian ve kamança sanatçısı Mark Eliyahu depremden etkilenen insanlar anısına şarkı yaptı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T22:15+0300
2023-03-24T22:15+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
hatay
adıyaman
malatya
adana
şanlıurfa
iskenderun
diyarbakır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067382142_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ef49d1cbdf35c83f1c43152ebaf34466.jpg
Adrian, geliri depremden etkilenenler için kullanılacak özel şarkısı "Hüküm"ü, Umuttan Çocuklar Derneği'nin YouTube hesabında yayınladı.Sanatçıların sosyal medya hesaplarından duyurusunu yaptığı şarkıya, hayranları tarafından teşekkür mesajları atıldı.Cem Adrian, Instagram hesabında yayınladığı mesajda, "İçimden gelen her şeyi üzerine yazdım. Şarkıyı Mark'a gönderip içinde onun da olmasını istediğimi söyledim. Sanki bunu bu halka borçluyduk, bizi hep bağrına basan o insanlara. Bu şarkıyı yazmaya, çalmaya, söylemeye. Yaralı, kalbi kırık, acılı halkım. Sizi ne unutacağız, ne de unutturacağız. Sonsuza dek, söz veriyorum." ifadelerini kullandı.Mark Eliyahu ise yayınladığı mesajda acı ve kederin çok büyük olduğunu kaydederek, afetzedelerin yaşadıklarını kalbinin derinliklerinde hissettiğini belirtti.Bir teselli olmak adına bu parçaya destek verdiğini aktararak, "Şarkının You Tube'daki izlenme ve diğer tüm mecralardaki dinlenme gelirlerinin tamamı sonsuza dek depremzedeler için kullanılacak." mesajını paylaştı.
kahramanmaraş
hatay
adıyaman
malatya
adana
şanlıurfa
iskenderun
diyarbakır
antakya
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067382142_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_2ce295f0d6352af7dad3cbf31103b882.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, kahramanmaraş, hatay, adıyaman, malatya, adana, şanlıurfa, iskenderun, diyarbakır, cem adrian, antakya, gaziantep
deprem, kahramanmaraş, hatay, adıyaman, malatya, adana, şanlıurfa, iskenderun, diyarbakır, cem adrian, antakya, gaziantep

Cem Adrian ve Mark Eliyahu, depremden etkilenenler için hazırladıkları şarkıyı yayınladı

22:15 24.03.2023
© Sputnik / Turan SalcıHatay'da toz bulutları ve sessizlik hakim
Hatay'da toz bulutları ve sessizlik hakim - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© Sputnik / Turan Salcı
Abone olTelegram
Şarkıcı Cem Adrian ve kamança sanatçısı Mark Eliyahu depremden etkilenen insanlar anısına şarkı yaptı.
Adrian, geliri depremden etkilenenler için kullanılacak özel şarkısı "Hüküm"ü, Umuttan Çocuklar Derneği'nin YouTube hesabında yayınladı.
Sanatçıların sosyal medya hesaplarından duyurusunu yaptığı şarkıya, hayranları tarafından teşekkür mesajları atıldı.
Cem Adrian, Instagram hesabında yayınladığı mesajda, "İçimden gelen her şeyi üzerine yazdım. Şarkıyı Mark'a gönderip içinde onun da olmasını istediğimi söyledim. Sanki bunu bu halka borçluyduk, bizi hep bağrına basan o insanlara. Bu şarkıyı yazmaya, çalmaya, söylemeye. Yaralı, kalbi kırık, acılı halkım. Sizi ne unutacağız, ne de unutturacağız. Sonsuza dek, söz veriyorum." ifadelerini kullandı.
Mark Eliyahu ise yayınladığı mesajda acı ve kederin çok büyük olduğunu kaydederek, afetzedelerin yaşadıklarını kalbinin derinliklerinde hissettiğini belirtti.
Bir teselli olmak adına bu parçaya destek verdiğini aktararak, "Şarkının You Tube'daki izlenme ve diğer tüm mecralardaki dinlenme gelirlerinin tamamı sonsuza dek depremzedeler için kullanılacak." mesajını paylaştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала