https://sputniknews.com.tr/20230324/brezilya-lideri-lula-da-silvadan-ukrayna-icin-baris-kulubu-toplama-teklifi-1068871948.html

Brezilya lideri Lula da Silva’dan Ukrayna için ‘barış kulübü’ toplama teklifi

Brezilya lideri Lula da Silva’dan Ukrayna için ‘barış kulübü’ toplama teklifi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için Çin’in katılımıyla ‘barış kulübü’ oluşturmayı teklif etmek istediği... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T22:13+0300

2023-03-24T22:13+0300

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ukrayna

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İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, ülke liderinin bu teklifini Çin ziyareti sırasında dile getirme niyetinde olduğunu söyledi.Vieira, “Barış sürecine yol açacak her türlü toplantının düzenlenmesine yardımcı olmakla çok ilgileniyoruz. Başkanımız, çatışmayla ilgili çok söz ama barışla ilgili çok az söz duyduğunu defalarca dile getirdi. Barış görüşmelerine ilgi duyuyor” ifadesini kullandı.Lula da Silva’nın Çin ziyaretinin, Brezilya’nın daha aktif dış politikaya döndüğünü gösterdiğini söyleyen Vieira, “her bir ülkeyle ilişkileri sürdürme” politikasını canlandırma sözünü verdi.Daha önce Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Çin ziyareti sırasında, Ukrayna’daki durumu ve barışın sağlanması konusunu da gündeme getireceğini bildirmişti.

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