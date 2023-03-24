https://sputniknews.com.tr/20230324/brezilya-lideri-lula-da-silvadan-ukrayna-icin-baris-kulubu-toplama-teklifi-1068871948.html
Brezilya lideri Lula da Silva’dan Ukrayna için ‘barış kulübü’ toplama teklifi
Brezilya lideri Lula da Silva’dan Ukrayna için ‘barış kulübü’ toplama teklifi
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için Çin’in katılımıyla ‘barış kulübü’ oluşturmayı teklif etmek istediği... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T22:13+0300
2023-03-24T22:13+0300
2023-03-28T22:14+0300
dünya
brezilya
lula da silva
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065579863_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_50fbecf0c889dfd0f89cbabb1d17a1c3.jpg
İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, ülke liderinin bu teklifini Çin ziyareti sırasında dile getirme niyetinde olduğunu söyledi.Vieira, “Barış sürecine yol açacak her türlü toplantının düzenlenmesine yardımcı olmakla çok ilgileniyoruz. Başkanımız, çatışmayla ilgili çok söz ama barışla ilgili çok az söz duyduğunu defalarca dile getirdi. Barış görüşmelerine ilgi duyuyor” ifadesini kullandı.Lula da Silva’nın Çin ziyaretinin, Brezilya’nın daha aktif dış politikaya döndüğünü gösterdiğini söyleyen Vieira, “her bir ülkeyle ilişkileri sürdürme” politikasını canlandırma sözünü verdi.Daha önce Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Çin ziyareti sırasında, Ukrayna’daki durumu ve barışın sağlanması konusunu da gündeme getireceğini bildirmişti.
brezilya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065579863_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_e317fbc2f882ea70a03dc1b270dcc0ce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
brezilya, lula da silva, ukrayna
brezilya, lula da silva, ukrayna
Brezilya lideri Lula da Silva’dan Ukrayna için ‘barış kulübü’ toplama teklifi
22:13 24.03.2023 (güncellendi: 22:14 28.03.2023) Abone ol
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için Çin’in katılımıyla ‘barış kulübü’ oluşturmayı teklif etmek istediği belirtildi.
İngiliz Financial Times
gazetesinin haberine göre, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, ülke liderinin bu teklifini Çin ziyareti sırasında dile getirme niyetinde olduğunu söyledi.
Vieira, “Barış sürecine yol açacak her türlü toplantının düzenlenmesine yardımcı olmakla çok ilgileniyoruz. Başkanımız, çatışmayla ilgili çok söz ama barışla ilgili çok az söz duyduğunu defalarca dile getirdi. Barış görüşmelerine ilgi duyuyor” ifadesini kullandı.
Lula da Silva’nın Çin ziyaretinin, Brezilya’nın daha aktif dış politikaya döndüğünü gösterdiğini söyleyen Vieira, “her bir ülkeyle ilişkileri sürdürme” politikasını canlandırma sözünü verdi.
Daha önce Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Çin ziyareti sırasında, Ukrayna’daki durumu ve barışın sağlanması konusunu da gündeme getireceğini bildirmişti.