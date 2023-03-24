https://sputniknews.com.tr/20230324/blinken-rusyayla-yapici-diplomasiye-haziriz-1068689414.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya’yla yapıcı diplomasiye hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya’yla yapıcı diplomasiye hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’daki çatışmanın son bulması amacıyla Rusya’yla yapıcı diplomasiye açık olduklarını, bunun için Rusya’nın... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T01:17+0300

2023-03-24T01:17+0300

2023-03-24T01:18+0300

ukrayna krizi

antony blinken

abd

ukrayna

ukrayna krizi

washington

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ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’nin toplantısında konuşan Blinken, Washington’un Ukrayna’daki çatışmaya son koymak için neler yaptığı sorusunu yanıtladı.Blinken, “Rusya’nın, bu işgale son vermek için yapıcı diplomasi amaçladığının ve buna hazır olduğunun herhangi belirtilerini görürsek bu fırsata atlayacağız” ifadesini kullandı.ABD’li bakan, şu anda Rusya’nın Ukrayna’daki özel harekatı bitirmeye hazır olduğunun belirtilerini görmediklerini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230323/abd-disisleri-bakani-blinkendan-kongreye-yeni-askeri-guc-kullanma-yetki-talebi-1068642221.html

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