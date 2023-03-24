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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230324/blinken-rusyayla-yapici-diplomasiye-haziriz-1068689414.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya’yla yapıcı diplomasiye hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya’yla yapıcı diplomasiye hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’daki çatışmanın son bulması amacıyla Rusya’yla yapıcı diplomasiye açık olduklarını, bunun için Rusya’nın... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023-03-24T01:18+0300
ukrayna krizi
antony blinken
abd
ukrayna
ukrayna krizi
washington
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ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’nin toplantısında konuşan Blinken, Washington’un Ukrayna’daki çatışmaya son koymak için neler yaptığı sorusunu yanıtladı.Blinken, “Rusya’nın, bu işgale son vermek için yapıcı diplomasi amaçladığının ve buna hazır olduğunun herhangi belirtilerini görürsek bu fırsata atlayacağız” ifadesini kullandı.ABD’li bakan, şu anda Rusya’nın Ukrayna’daki özel harekatı bitirmeye hazır olduğunun belirtilerini görmediklerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230323/abd-disisleri-bakani-blinkendan-kongreye-yeni-askeri-guc-kullanma-yetki-talebi-1068642221.html
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antony blinken, abd, ukrayna, ukrayna krizi, washington
antony blinken, abd, ukrayna, ukrayna krizi, washington

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya’yla yapıcı diplomasiye hazırız

01:17 24.03.2023 (güncellendi: 01:18 24.03.2023)
© İHA / BONNIE CASH ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© İHA / BONNIE CASH
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’daki çatışmanın son bulması amacıyla Rusya’yla yapıcı diplomasiye açık olduklarını, bunun için Rusya’nın işbirliğine hazır olduğunun belirtilerini göstermesi gerektiğini belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’nin toplantısında konuşan Blinken, Washington’un Ukrayna’daki çatışmaya son koymak için neler yaptığı sorusunu yanıtladı.
Blinken, “Rusya’nın, bu işgale son vermek için yapıcı diplomasi amaçladığının ve buna hazır olduğunun herhangi belirtilerini görürsek bu fırsata atlayacağız” ifadesini kullandı.
ABD’li bakan, şu anda Rusya’nın Ukrayna’daki özel harekatı bitirmeye hazır olduğunun belirtilerini görmediklerini kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
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