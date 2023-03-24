https://sputniknews.com.tr/20230324/blinken-rusyayla-yapici-diplomasiye-haziriz-1068689414.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya’yla yapıcı diplomasiye hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya’yla yapıcı diplomasiye hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’daki çatışmanın son bulması amacıyla Rusya’yla yapıcı diplomasiye açık olduklarını, bunun için Rusya’nın... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T01:17+0300
2023-03-24T01:17+0300
2023-03-24T01:18+0300
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ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’nin toplantısında konuşan Blinken, Washington’un Ukrayna’daki çatışmaya son koymak için neler yaptığı sorusunu yanıtladı.Blinken, “Rusya’nın, bu işgale son vermek için yapıcı diplomasi amaçladığının ve buna hazır olduğunun herhangi belirtilerini görürsek bu fırsata atlayacağız” ifadesini kullandı.ABD’li bakan, şu anda Rusya’nın Ukrayna’daki özel harekatı bitirmeye hazır olduğunun belirtilerini görmediklerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230323/abd-disisleri-bakani-blinkendan-kongreye-yeni-askeri-guc-kullanma-yetki-talebi-1068642221.html
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antony blinken, abd, ukrayna, ukrayna krizi, washington
antony blinken, abd, ukrayna, ukrayna krizi, washington
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya’yla yapıcı diplomasiye hazırız
01:17 24.03.2023 (güncellendi: 01:18 24.03.2023) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’daki çatışmanın son bulması amacıyla Rusya’yla yapıcı diplomasiye açık olduklarını, bunun için Rusya’nın işbirliğine hazır olduğunun belirtilerini göstermesi gerektiğini belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’nin toplantısında konuşan Blinken, Washington’un Ukrayna’daki çatışmaya son koymak için neler yaptığı sorusunu yanıtladı.
Blinken, “Rusya’nın, bu işgale son vermek için yapıcı diplomasi amaçladığının ve buna hazır olduğunun herhangi belirtilerini görürsek bu fırsata atlayacağız” ifadesini kullandı.
ABD’li bakan, şu anda Rusya’nın Ukrayna’daki özel harekatı bitirmeye hazır olduğunun belirtilerini görmediklerini kaydetti.