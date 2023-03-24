https://sputniknews.com.tr/20230324/bakan-soylu-belinde-yasadigi-rahatsizlik-nedeniyle-tedavi-olacak-1068695700.html

Bakan Soylu belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi olacak

Bakan Soylu belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi olacak

Kahramanmaraş merkez üssü depremlerin ilk gününden bu yana afet bölgesinde çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, son günlerde yaşadığı... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T10:04+0300

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2023-03-24T10:04+0300

türkiye

süleyman soylu

içişleri bakanlığı

bel

rahatsızlık

tedavi

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45 gündür afet bölgesinde olan ve çalışmaları yerinde takip eden Bakan Soylu’nun uzun zamandır şiddetli bel rahatsızlığı yaşadığı, çalışmaların aksamaması için ağrı kesicilerle ayakta durduğu bilgisi alındı. Soylu’nun son günlerde rahatsızlığının daha da artması nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği öğrenildi.

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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, bel, rahatsızlık, tedavi