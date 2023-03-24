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https://sputniknews.com.tr/20230324/bakan-soylu-belinde-yasadigi-rahatsizlik-nedeniyle-tedavi-olacak-1068695700.html
Bakan Soylu belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi olacak
Bakan Soylu belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi olacak
Kahramanmaraş merkez üssü depremlerin ilk gününden bu yana afet bölgesinde çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, son günlerde yaşadığı... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T10:04+0300
2023-03-24T10:04+0300
türkiye
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
bel
rahatsızlık
tedavi
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45 gündür afet bölgesinde olan ve çalışmaları yerinde takip eden Bakan Soylu’nun uzun zamandır şiddetli bel rahatsızlığı yaşadığı, çalışmaların aksamaması için ağrı kesicilerle ayakta durduğu bilgisi alındı. Soylu’nun son günlerde rahatsızlığının daha da artması nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği öğrenildi.
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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, bel, rahatsızlık, tedavi
süleyman soylu, içişleri bakanlığı, bel, rahatsızlık, tedavi

Bakan Soylu belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi olacak

10:04 24.03.2023
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkez üssü depremlerin ilk gününden bu yana afet bölgesinde çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, son günlerde yaşadığı şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği öğrenildi.
45 gündür afet bölgesinde olan ve çalışmaları yerinde takip eden Bakan Soylu’nun uzun zamandır şiddetli bel rahatsızlığı yaşadığı, çalışmaların aksamaması için ağrı kesicilerle ayakta durduğu bilgisi alındı.
Soylu’nun son günlerde rahatsızlığının daha da artması nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği öğrenildi.
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