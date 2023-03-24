https://sputniknews.com.tr/20230324/bakan-nebati-sanliurfada-bir-haftada-sehir-toparlandi-vatandasimiz-da-oldukca-memnun-1068725237.html

Bakan Nebati, Şanlıurfa'da: Bir haftada şehir toparlandı, vatandaşımız da oldukça memnun

Bakan Nebati, Şanlıurfa'da: Bir haftada şehir toparlandı, vatandaşımız da oldukça memnun

Bakan Nebati, Şanlıurfa'daki sel ile ilgili, bir haftada şehrin toparlandığını söyledi. Nebati, "1402 konut hasar gördü, 440 iş yerinin tespiti yapıldı. 1182... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T19:15+0300

2023-03-24T19:15+0300

2023-03-24T19:17+0300

türkiye

nureddin nebati

şanlıurfa

sel

sel felaketi

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Nebati, gazetecilere, sel nedeniyle hasar gören bölgede inceleme yaptıklarını, bir haftada şehrin toparlandığını söyledi.Bölgede organizasyonun çok hızlı gerçekleştirildiğini ve hasar tespit çalışması yapıldığını belirten Nebati, katkılarından dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye teşekkür etti.Vatandaşların taleplerine hızlı şekilde cevap verildiğine işaret eden Nebati, "Vatandaşımız da oldukça memnun, teşekkür ediyorlar. Aksaklıklar var bazı yerlerde, can güvenliğinden dolayı elektrikler henüz verilemedi dairelere. Onlarla ilgili talepler var ama sokaklar temizlendi. Parkeler döşeniyor ve tespitleri de yapıldı." diye konuştu.Yapılan tespitlerle ilgili bilgi veren Nebati, şöyle devam etti:Bozova ilçesinde sele kapılan tır sürücüsünün cenazesine bugün ulaşıldığını, Şanlıurfa'da selde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu anlatan Nebati, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.Nebati, DSİ'nin dereler ve yıkılacak yerlerle ilgili çalışmalarına başladığını kaydederek, bir daha böyle felaketler yaşanmamasını temenni etti.

türkiye

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nureddin nebati, şanlıurfa, sel, sel felaketi