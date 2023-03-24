https://sputniknews.com.tr/20230324/bakan-karaismailoglu-her-seyi-eskisinden-daha-iyi-hale-getirmek-bizim-gorevimiz-1068729724.html

Bakan Karaismailoğlu: Her şeyi eskisinden daha iyi hale getirmek bizim görevimiz

Bakan Karaismailoğlu: Her şeyi eskisinden daha iyi hale getirmek bizim görevimiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremlerin ardından bölgede çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini hatırlatarak, "Yaşama dair bütün... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T22:37+0300

2023-03-24T22:37+0300

2023-03-24T22:39+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

adil karaismailoğlu

deprem

kahramanmaraş

ordu büyükşehir belediyesi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.Karaismailoğlu, ramazanın ikinci iftarını, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da afetzedelerle yaptı.Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce Adıyaman Üniversitesi Kampüsü'ndeki etkinlik alanında depremzedelerle bir araya gelen Karaismailoğlu, burada vatandaşlarla sohbet etti.Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, 47 gündür deprem bölgesinde bulunduğunu söyledi.Deprem bölgesinde 47 gündür çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, "Adıyaman gibi 11 kentimizde, yani 110 bin kilometrekarelik bir alanda dünyanın en büyük afetlerinden birisiyle karşılaştık. Kayıplarımız çok fazla. Afet nedeniyle yıkılmış binalarımız var. İnşallah bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Hep söylediğimiz gibi geriye getiremeyeceğimiz tek şey kaybettiklerimiz ama diğer her şeyi eskisinden daha iyi hale getirmek bizim görevimiz" diye konuştu.Çalışmaların ramazanda da devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:Karaismailoğlu, akşam ezanının okunmasının ardından depremzedelerle orucunu açtı.İftar programına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da katıldı.

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adil karaismailoğlu, deprem, kahramanmaraş, ordu büyükşehir belediyesi