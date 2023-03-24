Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230324/bakan-karaismailoglu-her-seyi-eskisinden-daha-iyi-hale-getirmek-bizim-gorevimiz-1068729724.html
Bakan Karaismailoğlu: Her şeyi eskisinden daha iyi hale getirmek bizim görevimiz
Bakan Karaismailoğlu: Her şeyi eskisinden daha iyi hale getirmek bizim görevimiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremlerin ardından bölgede çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini hatırlatarak, "Yaşama dair bütün... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T22:37+0300
2023-03-24T22:39+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adil karaismailoğlu
deprem
kahramanmaraş
ordu büyükşehir belediyesi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.Karaismailoğlu, ramazanın ikinci iftarını, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da afetzedelerle yaptı.Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce Adıyaman Üniversitesi Kampüsü'ndeki etkinlik alanında depremzedelerle bir araya gelen Karaismailoğlu, burada vatandaşlarla sohbet etti.Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, 47 gündür deprem bölgesinde bulunduğunu söyledi.Deprem bölgesinde 47 gündür çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, "Adıyaman gibi 11 kentimizde, yani 110 bin kilometrekarelik bir alanda dünyanın en büyük afetlerinden birisiyle karşılaştık. Kayıplarımız çok fazla. Afet nedeniyle yıkılmış binalarımız var. İnşallah bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Hep söylediğimiz gibi geriye getiremeyeceğimiz tek şey kaybettiklerimiz ama diğer her şeyi eskisinden daha iyi hale getirmek bizim görevimiz" diye konuştu.Çalışmaların ramazanda da devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:Karaismailoğlu, akşam ezanının okunmasının ardından depremzedelerle orucunu açtı.İftar programına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da katıldı.
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adil karaismailoğlu, deprem, kahramanmaraş, ordu büyükşehir belediyesi
adil karaismailoğlu, deprem, kahramanmaraş, ordu büyükşehir belediyesi

Bakan Karaismailoğlu: Her şeyi eskisinden daha iyi hale getirmek bizim görevimiz

22:37 24.03.2023 (güncellendi: 22:39 24.03.2023)
© AAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremlerin ardından bölgede çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini hatırlatarak, "Yaşama dair bütün ihtiyaçlarını en iyi şekilde yerine getirmek için özverili mücadele eden, tüm deprem bölgesinde 300 bine yakın arkadaşımız var. Bunlarla birlikte bu işlerin üstesinden geleceğiz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.
Karaismailoğlu, ramazanın ikinci iftarını, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da afetzedelerle yaptı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce Adıyaman Üniversitesi Kampüsü'ndeki etkinlik alanında depremzedelerle bir araya gelen Karaismailoğlu, burada vatandaşlarla sohbet etti.
Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, 47 gündür deprem bölgesinde bulunduğunu söyledi.
Deprem bölgesinde 47 gündür çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, "Adıyaman gibi 11 kentimizde, yani 110 bin kilometrekarelik bir alanda dünyanın en büyük afetlerinden birisiyle karşılaştık. Kayıplarımız çok fazla. Afet nedeniyle yıkılmış binalarımız var. İnşallah bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Hep söylediğimiz gibi geriye getiremeyeceğimiz tek şey kaybettiklerimiz ama diğer her şeyi eskisinden daha iyi hale getirmek bizim görevimiz" diye konuştu.
Çalışmaların ramazanda da devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Çok yoğun mücadele var, ilk günden beri devam ediyor. İnşallah ramazan ayının manevi iklimiyle birlikte çalışmalarımız daha da hızlanacak. Bütün Adıyamanlıların, 11 şehirdeki bütün vatandaşlarımızın doğal yaşama devam etmeleri için yoğun mücadele var. Bir taraftan konteyner kentlerimiz bir taraftan kalıcı konutlarımızın temellerini atıyoruz. Çok hızlı reaksiyon aldık. İnşallah bunların hepsini gidereceğiz. Vatandaşlarımızın yaşama dair bütün ihtiyaçlarını en iyi şekilde yerine getirmek için özverili mücadele eden, tüm deprem bölgesinde 300 bine yakın arkadaşımız var. Bunlarla birlikte bu işlerin üstesinden geleceğiz, hiçbir endişeniz olmasın. Bize bundan sonra sadece zaman gerekli. Zamanla her şeyi eskisinden daha iyi hale getireceğiz."
Karaismailoğlu, akşam ezanının okunmasının ardından depremzedelerle orucunu açtı.
İftar programına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da katıldı.
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