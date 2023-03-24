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https://sputniknews.com.tr/20230324/aziz-yildirim-futbolda-sike-davasinda-actigi-tazminat-davasini-kazandi-1068709448.html
Aziz Yıldırım 'Futbolda Şike Davası'nda açtığı tazminat davasını kazandı
Aziz Yıldırım 'Futbolda Şike Davası'nda açtığı tazminat davasını kazandı
Futbolda Şike Davası'nda iki yıl önce beraat eden Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cezaevinde tutuklu kaldığı 364 gün için Hazineye açtığı maddi ve... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T14:12+0300
2023-03-24T14:12+0300
türkiye
aziz yıldırım
şike
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Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kumpas olduğu ortaya çıkan 'Futbolda Şike Davası'nda, haksız yere cezaevinde tutulduğu için açtığı tazminat davasını kazandı.Dava Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Aziz Yıldırım, 3 Temmuz 2011’de düzenlenen şike operasyonu sonrası gözaltına alınmış, sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Yıldırım, birçok kez haksız yere cezaevinde tutulduğunu söylese de ancak 364 gün sonra tahliye edilmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 2021'de yerel mahkemenin beraat kararını onaylamasıyla dava Aziz Yıldırım yönünden kapanmış oldu.Eski Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, Şike Davası'nın kumpas olduğunun ortaya çıkmasının ardından cezaevinde tutuklu kaldığı günler için Hazine'ye 777 milyon liralık tazminat davası açtı.Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldırım'a maddi ve manevi 108 bin liranın tutukluluk tarihinden itibaren yasal faizi ile ödenmesine hükmetti.Bu kararın ardından dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı.Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada, alınacak tazminatların tamamının Fenerbahçe Spor Kulübü Eğitim Kurumları’na bağışlanacağını duyurmuştu.
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aziz yıldırım, şike
aziz yıldırım, şike

Aziz Yıldırım 'Futbolda Şike Davası'nda açtığı tazminat davasını kazandı

14:12 24.03.2023
© AA / Onur Çoban Aziz Yıldırım
Aziz Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AA / Onur Çoban
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Futbolda Şike Davası'nda iki yıl önce beraat eden Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cezaevinde tutuklu kaldığı 364 gün için Hazineye açtığı maddi ve manevi tazminat davasını kazandı.
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kumpas olduğu ortaya çıkan 'Futbolda Şike Davası'nda, haksız yere cezaevinde tutulduğu için açtığı tazminat davasını kazandı.
Dava Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Aziz Yıldırım, 3 Temmuz 2011’de düzenlenen şike operasyonu sonrası gözaltına alınmış, sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Yıldırım, birçok kez haksız yere cezaevinde tutulduğunu söylese de ancak 364 gün sonra tahliye edilmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 2021'de yerel mahkemenin beraat kararını onaylamasıyla dava Aziz Yıldırım yönünden kapanmış oldu.
Eski Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, Şike Davası'nın kumpas olduğunun ortaya çıkmasının ardından cezaevinde tutuklu kaldığı günler için Hazine'ye 777 milyon liralık tazminat davası açtı.
Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldırım'a maddi ve manevi 108 bin liranın tutukluluk tarihinden itibaren yasal faizi ile ödenmesine hükmetti.
Bu kararın ardından dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı.
Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada, alınacak tazminatların tamamının Fenerbahçe Spor Kulübü Eğitim Kurumları’na bağışlanacağını duyurmuştu.
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