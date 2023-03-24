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https://sputniknews.com.tr/20230324/avrupa-konseyinden-fransaya-gosteri-hakkina-saygi-duymasi-cagrisi-1068731560.html
Avrupa Konseyinden Fransa'ya 'gösteri hakkına saygı duyması' çağrısı
Avrupa Konseyinden Fransa'ya 'gösteri hakkına saygı duyması' çağrısı
Avrupa Konseyi, Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı yapılan gösterilerde polisin orantısız güç kullanmasına tepki göstererek Paris yönetimini... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T23:48+0300
2023-03-24T23:48+0300
dünya
avrupa konseyi
fransa
gösteri
uyarı
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Merkezi Strazburg'da bulunan Konsey'den İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da emeklilik reformuna karşı gösterilerde bazen güvenlik güçlerinin de hedef olduğu şiddet olaylarının yaşandığı belirtildi.Açıklamada, bu durumun güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız güç kullanmasını haklı çıkaramayacağına dikkat çekilerek, Fransa'ya gösteri hakkına saygı duyma ve bunu garanti altına alma çağrısı yapıldı.Fransa'da 16 Mart'ta emeklilik reformunun mecliste oylanmadan kabul edilmesinin ardından düzenlenen reform karşıtı gösterilerde polis ve göstericiler arasında şiddet olayları yaşanıyor.Dün ülke genelindeki gösterilerde 457 kişi gözaltına alınırken, 441 polis ve jandarma yaralanmıştı.
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avrupa konseyi, fransa, gösteri, uyarı
avrupa konseyi, fransa, gösteri, uyarı

Avrupa Konseyinden Fransa'ya 'gösteri hakkına saygı duyması' çağrısı

23:48 24.03.2023
© SputnikAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
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Avrupa Konseyi, Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı yapılan gösterilerde polisin orantısız güç kullanmasına tepki göstererek Paris yönetimini gösteri hakkına saygı duymaya çağırdı.
Merkezi Strazburg'da bulunan Konsey'den İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da emeklilik reformuna karşı gösterilerde bazen güvenlik güçlerinin de hedef olduğu şiddet olaylarının yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, bu durumun güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız güç kullanmasını haklı çıkaramayacağına dikkat çekilerek, Fransa'ya gösteri hakkına saygı duyma ve bunu garanti altına alma çağrısı yapıldı.
Fransa'da 16 Mart'ta emeklilik reformunun mecliste oylanmadan kabul edilmesinin ardından düzenlenen reform karşıtı gösterilerde polis ve göstericiler arasında şiddet olayları yaşanıyor.
Dün ülke genelindeki gösterilerde 457 kişi gözaltına alınırken, 441 polis ve jandarma yaralanmıştı.
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