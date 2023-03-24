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2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230324/ata-ittifakinin-secim-protokolu-yskya-sunuldu-1068723789.html
Ata İttifakı'nın seçim protokolü YSK'ya sunuldu
Ata İttifakı'nın seçim protokolü YSK'ya sunuldu
Zafer Partisi ile Adalet Partisi'nin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne Ata İttifakı adıyla girmesine ilişkin protokol... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T18:42+0300
2023-03-24T18:42+0300
2023 türkiye seçimleri
ata ittifakı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ün imzalarını taşıyan protokol, Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat ve Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Karahan tarafından YSK Başkanı Ahmet Yener'e sunuldu.YSK Başkanlığı önünde açıklama yapan Polat, 14 Mayıs'taki seçimlerde iki partinin ittifakına ilişkin protokolü YSK'ye teslim ettiklerini bildirdi. Polat, "İttifakımız Türk milletine, ülkemizin değerlerine inşallah faydalı olur diye temenni ediyorum." dedi.Yaşar Karahan da Adalet Partisinin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in partisi olduğunu ifade ederek, Ata İttifakı'nda yer almaktan onur duyduklarını söyledi.Karahan, ittifakın hayırlı olmasını diledi.
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ata ittifakı
ata ittifakı

Ata İttifakı'nın seçim protokolü YSK'ya sunuldu

18:42 24.03.2023
© AAAta İttifakı'nın seçim protokolü YSK'ya sunuldu
Ata İttifakı'nın seçim protokolü YSK'ya sunuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AA
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Zafer Partisi ile Adalet Partisi'nin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne Ata İttifakı adıyla girmesine ilişkin protokol, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edildi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ün imzalarını taşıyan protokol, Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat ve Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Karahan tarafından YSK Başkanı Ahmet Yener'e sunuldu.
YSK Başkanlığı önünde açıklama yapan Polat, 14 Mayıs'taki seçimlerde iki partinin ittifakına ilişkin protokolü YSK'ye teslim ettiklerini bildirdi. Polat, "İttifakımız Türk milletine, ülkemizin değerlerine inşallah faydalı olur diye temenni ediyorum." dedi.
Yaşar Karahan da Adalet Partisinin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in partisi olduğunu ifade ederek, Ata İttifakı'nda yer almaktan onur duyduklarını söyledi.
Karahan, ittifakın hayırlı olmasını diledi.
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