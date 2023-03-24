‘Arap ülkeleriyle normalleşen Suriye, artık sahada Amerika üzerinde baskı kurabilecek’

“Suriye-Arap ülkeleri normalleşmesi Katar haricinde başladı. Onun için de Arap Birliği’ne dönüşü ertelenebilir. Esad da o konuda ‘Önceliğimiz ikili ilişkiler’ dedi. Ondan sonra Arap Birliği’ne dönülebilir. Türkiye ile ilişkilerde iki faktör önemli. Bir seçimlerin sonucunda iktidar olacak yönetim durumu çok değiştirir. Suriye’den bakılınca artık bölgede ne Türkiye ne de başka ülkenin savaşçı siyasetler üretme şansı yok gibi görünüyor. Bölgenin atmosferi daha barışçıl, normalleşme yolunda. Burada bir savaş olursa, faturasını kim ödeyecek? Amerika, bir şeyler yapabilir mi? Bence artık aksi düşünülmeli. Artık Rusya, Suriye sahasında Amerika’yı bence daha çok sıkıştıracak. Şam Arap ülkeleriyle ilişkilerinde kendini ne kadar rahat hissederse Amerika’yı daha da sıkıştıracak. İran, bu işi yapmaya hazır. Suriye ve Rusya’nın bekleyişi söz konusuydu. Siyaseten anlaşılır bir durum. Çünkü birçok cephede aynı zamanda savaşamaz. Hele ki Suriye gibi bir savaştan bu kadar yorulmuş bir ülkeyse. Bu rahatlamadan sonra Amerika’nın değil artık Suriye’nin baskı kuracağını şahsen bekliyorum. Suudi Arabistan’ın desteğiyle bu iş Şam için daha da kolay olur. Daha da zor şartlarda bu işi yapmaya çalıştı. Amerika, bir meydan okumalar yaptı. Dün bile Amerikan üssüne füze saldırısı oldu. Sahada bunlar oluyor.”