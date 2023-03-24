https://sputniknews.com.tr/20230324/anket-ruslarin-yuzde-79undan-fazlasi-putine-guveniyor------1068719844.html
Anket: Rusların yüzde 79'undan fazlası Putin'e güveniyor
Anket: Rusların yüzde 79'undan fazlası Putin'e güveniyor
Rusya'da yapılan ankette Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenenlerin oranı yüzde 79 çıktı. Anket katılımcılarının yüzde 77’si Rus liderin icraatlarını... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T17:19+0300
2023-03-24T17:19+0300
2023-03-24T17:20+0300
dünya
rusya
anket
vladimir putin
güven
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Kamuoyu araştırma merkezi VTsIOM'un anketine göre Rusya'da halkın yüzde 79.3’ü Devlet Başkanı Putin'e güvendiklerini dile getirdi, yüzde 16.7’si ise karşı yönde görüş bildirdi. Katılımcıların yüzde 77’si Putin'in icraatlarını onayladıklarını belirtirken, yüzde 10’u ise beğenmediklerini ifade etti. Anket, 13-19 Şubat tarihlerinde 18 yaş ve üzeri 1600 katılımcıyla telefon görüşmesi yoluyla gerçekleştirildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, anket, vladimir putin, güven
rusya, anket, vladimir putin, güven
Anket: Rusların yüzde 79'undan fazlası Putin'e güveniyor
17:19 24.03.2023 (güncellendi: 17:20 24.03.2023) Abone ol
Rusya'da yapılan ankette Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenenlerin oranı yüzde 79 çıktı. Anket katılımcılarının yüzde 77’si Rus liderin icraatlarını beğendiğini söyledi.
Kamuoyu araştırma merkezi VTsIOM'un anketine göre Rusya'da halkın yüzde 79.3’ü Devlet Başkanı Putin'e güvendiklerini dile getirdi, yüzde 16.7’si ise karşı yönde görüş bildirdi.
Katılımcıların yüzde 77’si Putin'in icraatlarını onayladıklarını belirtirken, yüzde 10’u ise beğenmediklerini ifade etti.
Anket, 13-19 Şubat tarihlerinde 18 yaş ve üzeri 1600 katılımcıyla telefon görüşmesi yoluyla gerçekleştirildi.