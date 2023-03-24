https://sputniknews.com.tr/20230324/almanyada-grevler-nedeniyle-bazi-havalimanlarinda-pazar-ve-pazartesi-ucuslar-iptal-edildi-1068708764.html

Almanya'da grevler nedeniyle bazı havalimanlarında pazar ve pazartesi uçuşlar iptal edildi

Almanya'da grevler nedeniyle bazı havalimanlarında pazar ve pazartesi uçuşlar iptal edildi

Almanya'da 27 Mart'ta düzenlenecek grevler sebebiyle bazı havalimanlarında pazar ve pazartesi günleri planlanan tüm uçuşların iptal edildiği açıklandı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T13:57+0300

2023-03-24T13:57+0300

2023-03-24T13:57+0300

dünya

almanya

grev

münih

türk hava yolları (thy)

uçuş

iptal

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Münih Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "26 Mart Pazar ile 27 Mart Pazartesi, tüm gün sürecek grevler nedeniyle havalimanında düzenli yolcu trafiği olmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, söz konusu günlerde uçuş rezervasyonu yapan yolculardan hava yolları veya tur operatörleriyle iletişime geçmeleri ve havalimanına seyahat etmekten kaçınmaları istendi.Büyük bir uluslararası merkez olan Frankfurt Havalimanı'nda da grevin pazartesi günü büyük aksamalara yol açmasının beklendiği belirtildi.Frankfurt Havalimanı'ndan yapılacak aktarmalı uçuşların da grevden etkileneceği bildirildi.Alman sendikaları, perşembe günü ücret ve çalışma koşulları konusunda artan anlaşmazlık nedeniyle 27 Mart Pazartesi günü ülke çapında ulaşım grevi ilan etti.Ver.di Sendikasından yapılan açıklamada, büyük havalimanlarındaki toplu taşıma çalışanları, güvenlik ve yer personelinin 24 saat süreyle iş bırakacağı duyuruldu.Yaklaşık 2.5 milyon çalışanı temsil eden sendika, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle yüzde 10.5 ve en az 500 euro maaş artışı talep ediyor.İşverenler ile sendika arasındaki yeni müzakere turunun gelecek hafta başlaması bekleniyor.THY'nin 26 Mart'ta yapılması planlanan Münih seferleri iptal edildiÖte yandan Türk Hava Yolları (THY), Almanya’nın Münih şehrinde yapılacak grev nedeniyle bu kente 26 Mart’ta gerçekleştirmeyi planladığı tüm seferlerinin karşılıklı iptal ettiğini duyurdu.THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, TK 1629 İstanbul-Münih, TK 1630 Münih-İstanbul, TK 1633 İstanbul-Münih, TK 1634 Münih-İstanbul, TK 1635 İstanbul-Münih, TK 1636 Münih-İstanbul, TK 1637 İstanbul-Münih, TK 1638 Münih-İstanbul seferleri iptal edildi.Aynı gün planlanan TK 7738 Sabiha Gökçen-Münih ve TK 7739 Münih-Sabiha Gökçen uçuşları da yapılmayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230217/alman-havalimanlarindaki-uyari-grevi-yaklasik-300-bin-yolcuyu-etkiledi-1067171673.html

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