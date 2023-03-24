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Alfred Hitchcock'un 'Vertigo' filmi tekrar çekilecek
Alfred Hitchcock'un 'Vertigo' filmi tekrar çekilecek
Hitchcock’un 1958 yapımı 'Vertigo' filmi yeniden çekiliyor. Filmin başrolünde bu kez Robert Downey Jr. yer alacak. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T16:27+0300
2023-03-24T16:28+0300
alfred hitchcock
film
yeni
robert downey jr
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Alfred Hitchcock’un 1958 yapımı kült psikolojik gerilim filmi 'Vertigo' (Ölüm Korkusu), yeniden çekilecek.Orijinal filmde James Stewart’ın canlandırdığı John Ferguson karakterini, yeni filmde Robert Downey Jr. canlandıracak. Oyuncu aynı zamanda, eşi Susan Downey ile filmin yapımcılığını da üstlenecek.Kayıp Rıhtım'ın Guardian'dan aktardığına göre, yeniden beyaz perdeye uyarlanacak filmin senaryosu Steven Knight’a emanet edildi. Yakın zaman önce David Lindelof ve Justin Britt-Gibson’ın ayrılışıyla Star Wars evrenine dahil olan Knight, BBC’nin drama dizisi 'Peaky Blinders'ın da yazarlığını üstlenmişti.Fransız D’entres les morts romanından uyarlanan 'Vertigo', San Fransico polisi John 'Scottie' Ferguson’un yükseklikten aşırı derece korkması ve ciddi vertigo teşhisi almasını konu alıyor.Kim Novak’ın canlandırdığı Madeleine’e aşık olan Scottie, beklenmedik bir sona doğru ilerliyor.Dolly zoom efektini ilk kullanan filmVertigo filmi dolly zoom efektini ilk defa kullanmasıyla sinema teknolojisinde de önemli bir yer tutuyor.American Film Enstitüsü 2007 yılında yaptığı listede En İyi 10 Film kategorisinde Hitchcock’un filmini 9. sıraya koymuştu. Film geçen yıllarda Pendulo Studios tarafından video oyununa da uyarlanmıştı. Filmin haklarını elinde bulunduran Paramount Pictures, Vertigo filminin yönetmeni, oyuncu kadrosu ya da ne zaman çıkacağına dair henüz bir detay vermedi.
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alfred hitchcock, film, yeni, robert downey jr
alfred hitchcock, film, yeni, robert downey jr

Alfred Hitchcock'un 'Vertigo' filmi tekrar çekilecek

16:27 24.03.2023 (güncellendi: 16:28 24.03.2023)
© IMDbHitchcock'un 'Vertigo' filmi
Hitchcock'un 'Vertigo' filmi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© IMDb
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Hitchcock’un 1958 yapımı 'Vertigo' filmi yeniden çekiliyor. Filmin başrolünde bu kez Robert Downey Jr. yer alacak.
Alfred Hitchcock’un 1958 yapımı kült psikolojik gerilim filmi 'Vertigo' (Ölüm Korkusu), yeniden çekilecek.
Orijinal filmde James Stewart’ın canlandırdığı John Ferguson karakterini, yeni filmde Robert Downey Jr. canlandıracak. Oyuncu aynı zamanda, eşi Susan Downey ile filmin yapımcılığını da üstlenecek.
Kayıp Rıhtım'ın Guardian'dan aktardığına göre, yeniden beyaz perdeye uyarlanacak filmin senaryosu Steven Knight’a emanet edildi.
Yakın zaman önce David Lindelof ve Justin Britt-Gibson’ın ayrılışıyla Star Wars evrenine dahil olan Knight, BBC’nin drama dizisi 'Peaky Blinders'ın da yazarlığını üstlenmişti.
Fransız D’entres les morts romanından uyarlanan 'Vertigo', San Fransico polisi John 'Scottie' Ferguson’un yükseklikten aşırı derece korkması ve ciddi vertigo teşhisi almasını konu alıyor.
Kim Novak’ın canlandırdığı Madeleine’e aşık olan Scottie, beklenmedik bir sona doğru ilerliyor.

Dolly zoom efektini ilk kullanan film

Vertigo filmi dolly zoom efektini ilk defa kullanmasıyla sinema teknolojisinde de önemli bir yer tutuyor.
American Film Enstitüsü 2007 yılında yaptığı listede En İyi 10 Film kategorisinde Hitchcock’un filmini 9. sıraya koymuştu. Film geçen yıllarda Pendulo Studios tarafından video oyununa da uyarlanmıştı.
Filmin haklarını elinde bulunduran Paramount Pictures, Vertigo filminin yönetmeni, oyuncu kadrosu ya da ne zaman çıkacağına dair henüz bir detay vermedi.
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