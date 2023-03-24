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2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230324/ak-parti-ve-mhpden-arastirma-13-milyon-depremzedenin-secimlerde-oy-kullanamama-ihtimali-var-1068694483.html
AK Parti ve MHP'den araştırma: 1.3 milyon depremzedenin seçimlerde oy kullanamama ihtimali var
AK Parti ve MHP'den araştırma: 1.3 milyon depremzedenin seçimlerde oy kullanamama ihtimali var
AK Parti ve MHP’nin deprem bölgesinden göç eden seçmenlerle ilgili yaptırdığı araştırma, 1,3 milyon depremzedenin seçimlerde oy kullanamama ihtimalini... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T09:44+0300
2023-03-24T09:44+0300
2023 türkiye seçimleri
deprem
depremzede
ak parti
mhp
seçmen
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Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, AK Parti ve MHP'nin yaptığı başvurular üzerine, YSK adres taşımayı kolaylaştıracak yeni bir karar aldı. Buna göre depremzedelerin bulundukları illerde oy kullanabilmeleri için ilçe seçim kurullarına başvurmadan yalnızca nüfus müdürlüklerine adres değişikliği beyanı yapması yeterli olacak.Deprem felâketinin ardından başka illere göç eden depremzedelerin 14 Mayıs’ta oy kullanabilmeleri için nüfus müdürlükleri, nüfusmatikler ve e-devlet üzerinden adres değişikliği bildirimi yapabilmeleri için verilen süre 17 Mart’ta doldu. Bu tarihten sonra seçmen listeleri kesinleşene kadar yeni gelinen ilde önce nüfus müdürlüklerine ardından da ilçe seçim kurullarına başvurarak adres değişikliği bildirimi yapmanın mümkün olduğu duyuruldu.Yüzde 15’i taşıdıSüreç devam ederken AK Parti ve MHP’nin deprem bölgesinden göç eden seçmenlerle ilgili yaptırdığı araştırma, 1,3 milyon depremzedenin seçimlerde oy kullanamama ihtimalini ortaya koydu. Yapılan araştırma sonucu, 17 Mart itibarıyla 2 milyon seçmenin depremin ardından illerini terk ettiği, bunların yüzde 20’sinin illerine dönerek oy kullanmak istediği, kalan 1 milyon 600 bin seçmenin ise yalnızca 250 bininin oy kullanmak için adreslerini yeni geldikleri illere taşıdığı belirlendi.Beyan yeterliBunun üzerine YSK’nın AK Parti Temsilcisi Recep Özel ve MHP Temsilcisi Kürşat Türker, deprem bölgelerinden göç eden depremzedelerin adres taşıma işlemlerini kolaylaştırmak için kurula dilekçe ile başvuruda bulundu.YSK, iki partinin başvurusunun ardından tüm depremzedelerin 14 Mayıs’ta sandığa gidebilmesini sağlamak için önemli bir karara imza attı. Buna göre depremzedelerin ilçe seçim kurullarına başvurmadan yalnızca nüfus müdürlüklerine adres değişikliği beyanı yapması yeterli olacak.
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deprem, depremzede, ak parti, mhp, seçmen
deprem, depremzede, ak parti, mhp, seçmen

AK Parti ve MHP'den araştırma: 1.3 milyon depremzedenin seçimlerde oy kullanamama ihtimali var

09:44 24.03.2023
© AA / Raşit AydoğanYüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AA / Raşit Aydoğan
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AK Parti ve MHP’nin deprem bölgesinden göç eden seçmenlerle ilgili yaptırdığı araştırma, 1,3 milyon depremzedenin seçimlerde oy kullanamama ihtimalini verilerle ortaya koydu.
Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, AK Parti ve MHP'nin yaptığı başvurular üzerine, YSK adres taşımayı kolaylaştıracak yeni bir karar aldı. Buna göre depremzedelerin bulundukları illerde oy kullanabilmeleri için ilçe seçim kurullarına başvurmadan yalnızca nüfus müdürlüklerine adres değişikliği beyanı yapması yeterli olacak.
Deprem felâketinin ardından başka illere göç eden depremzedelerin 14 Mayıs’ta oy kullanabilmeleri için nüfus müdürlükleri, nüfusmatikler ve e-devlet üzerinden adres değişikliği bildirimi yapabilmeleri için verilen süre 17 Mart’ta doldu. Bu tarihten sonra seçmen listeleri kesinleşene kadar yeni gelinen ilde önce nüfus müdürlüklerine ardından da ilçe seçim kurullarına başvurarak adres değişikliği bildirimi yapmanın mümkün olduğu duyuruldu.

Yüzde 15’i taşıdı

Süreç devam ederken AK Parti ve MHP’nin deprem bölgesinden göç eden seçmenlerle ilgili yaptırdığı araştırma, 1,3 milyon depremzedenin seçimlerde oy kullanamama ihtimalini ortaya koydu. Yapılan araştırma sonucu, 17 Mart itibarıyla 2 milyon seçmenin depremin ardından illerini terk ettiği, bunların yüzde 20’sinin illerine dönerek oy kullanmak istediği, kalan 1 milyon 600 bin seçmenin ise yalnızca 250 bininin oy kullanmak için adreslerini yeni geldikleri illere taşıdığı belirlendi.

Beyan yeterli

Bunun üzerine YSK’nın AK Parti Temsilcisi Recep Özel ve MHP Temsilcisi Kürşat Türker, deprem bölgelerinden göç eden depremzedelerin adres taşıma işlemlerini kolaylaştırmak için kurula dilekçe ile başvuruda bulundu.
YSK, iki partinin başvurusunun ardından tüm depremzedelerin 14 Mayıs’ta sandığa gidebilmesini sağlamak için önemli bir karara imza attı. Buna göre depremzedelerin ilçe seçim kurullarına başvurmadan yalnızca nüfus müdürlüklerine adres değişikliği beyanı yapması yeterli olacak.
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