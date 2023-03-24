https://sputniknews.com.tr/20230324/afad-azerbaycan---iran---turkiye-sinirinda-56-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1068691995.html

AFAD: Azerbaycan - İran - Türkiye sınırında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD: Azerbaycan - İran - Türkiye sınırında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, merkez üssü İran'In Hoy kenti olan 5.6 büyüklüğündeki depremin Van ve çevresindeki ilçelerde hissedildiğini bildirdi. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

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deprem

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İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde saat 06.16'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İran'ın Batı Azerbaycan eyaleti bölgesindeki Hoy kenti olan 5.6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medyada sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 29 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

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