https://sputniknews.com.tr/20230324/abdden-belarus-lideri-lukasenkonun-ucagina-yaptirim-1068872131.html

ABD’den Belarus lideri Lukaşenko’nun uçağına yaptırım

ABD’den Belarus lideri Lukaşenko’nun uçağına yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun Boeing-737 tipi özel uçağını “bloke edilen varlık” olarak belirledi. Belarus’un otomobil üreticisi... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T22:15+0300

2023-03-24T22:15+0300

2023-03-28T22:16+0300

ukrayna krizi

abd

belarus

aleksandr lukaşenko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/09/1068055765_0:144:3127:1903_1920x0_80_0_0_c7d0ebdb7e5f77432646a53c9216251a.jpg

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, BelAZ ve MAZ fabrikalarının SDN List’e dahil edildiği ifade edildi. Belarus’un 9 vatandaşı da ‘kara listeye’ dahil edildi.Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Boeing-737 tipi özel uçağı da “bloke edilen varlık” olarak gösterildi.Daha önce Avrupa Birliği ve Kanada, BelAZ ve MAZ ile bu fabrikaların genel müdürlerine karşı yaptırım kararı almıştı.Yaptırım, listede adı geçen şirket ve kişilerin ABD’deki tüm varlıklarına el konulduğu anlamına geliyor. Yaptırım listesindeki şirket ve kişilerle çalışan mali kuruluşlara da yaptırım uygulanabilir.

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, belarus, aleksandr lukaşenko