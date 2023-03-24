https://sputniknews.com.tr/20230324/abdden-belarus-lideri-lukasenkonun-ucagina-yaptirim-1068872131.html
ABD’den Belarus lideri Lukaşenko’nun uçağına yaptırım
ABD’den Belarus lideri Lukaşenko’nun uçağına yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun Boeing-737 tipi özel uçağını “bloke edilen varlık” olarak belirledi. Belarus’un otomobil üreticisi... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T22:15+0300
2023-03-24T22:15+0300
2023-03-28T22:16+0300
ukrayna krizi
abd
belarus
aleksandr lukaşenko
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ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, BelAZ ve MAZ fabrikalarının SDN List’e dahil edildiği ifade edildi. Belarus’un 9 vatandaşı da ‘kara listeye’ dahil edildi.Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Boeing-737 tipi özel uçağı da “bloke edilen varlık” olarak gösterildi.Daha önce Avrupa Birliği ve Kanada, BelAZ ve MAZ ile bu fabrikaların genel müdürlerine karşı yaptırım kararı almıştı.Yaptırım, listede adı geçen şirket ve kişilerin ABD’deki tüm varlıklarına el konulduğu anlamına geliyor. Yaptırım listesindeki şirket ve kişilerle çalışan mali kuruluşlara da yaptırım uygulanabilir.
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abd, belarus, aleksandr lukaşenko
abd, belarus, aleksandr lukaşenko
ABD’den Belarus lideri Lukaşenko’nun uçağına yaptırım
22:15 24.03.2023 (güncellendi: 22:16 28.03.2023) Abone ol
ABD Hazine Bakanlığı, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun Boeing-737 tipi özel uçağını “bloke edilen varlık” olarak belirledi. Belarus’un otomobil üreticisi Belarus Oto Fabrikası (BelAZ) ile Minsk Oto Fabrikası (MAZ) da yaptırım listesine dahil edildi.
ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, BelAZ ve MAZ fabrikalarının SDN List’e dahil edildiği ifade edildi. Belarus’un 9 vatandaşı da ‘kara listeye’ dahil edildi.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Boeing-737 tipi özel uçağı da “bloke edilen varlık” olarak gösterildi.
Daha önce Avrupa Birliği ve Kanada, BelAZ ve MAZ ile bu fabrikaların genel müdürlerine karşı yaptırım kararı almıştı.
Yaptırım, listede adı geçen şirket ve kişilerin ABD’deki tüm varlıklarına el konulduğu anlamına geliyor. Yaptırım listesindeki şirket ve kişilerle çalışan mali kuruluşlara da yaptırım uygulanabilir.