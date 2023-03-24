https://sputniknews.com.tr/20230324/abdde-kongre-baskinina-katilan-kadin-gostericiye-3-yil-hapis-cezasi-1068720788.html

ABD'de Kongre baskınına katılan kadın göstericiye 3 yıl hapis cezası

ABD'de Kongre baskınına katılan kadın göstericiye 3 yıl hapis cezası

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını sırasında eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin odasına zorla giren bir kadın gösterici 3 yıl hapis cezasına... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T17:59+0300

2023-03-24T17:59+0300

2023-03-24T17:59+0300

dünya

abd

kongre baskını

hapis

hapis cezası

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Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Washington'da görülen davada 23 yaşındaki Riley June Williams, 'isyancılara destek olmak', 'Kongre'nin işleyişine müdahalede bulunmak' ve 'kolluk kuvvetlerine direnmek' maddelerinden suçlu bulundu.Pennsylvania'da yaşayan Williams'a 36 ay hapis ve 2 bin dolar para cezası verildi.Williams, hakkında açılan dava dilekçesinde ayrıca Pelosi'nin ofisindeki dizüstü bilgisayarını veya hafızasını çalıp Rusya’daki bir arkadaşına gönderme planı ile suçlanıyordu.Dilekçede, Williams'ın arkadaşının bilgisayar bilgilerini Rusya istihbaratına satmayı amaçladığı öne sürülüyordu. Ancak mahkeme jürisinin, Williams hakkındaki bu suçlamalar üzerinde bir karara varamadığı kaydedildi.Williams'ın 6 Ocak Kongre baskını günü, Pelosi'nin ofisine girdiği, bununla ilgili görselleri de sosyal medya hesaplarından paylaştığı fakat daha sonra soruşturmalar başlayınca hepsini sildiği ifade edildi.6 Ocak 2021'den bu yana, ABD Kongre Binası'nın ihlaliyle ilgili suçlardan yaklaşık 50 eyalette 1000'den fazla kişi gözaltına alındı, 320’den fazla sanık kolluk kuvvetlerine saldırmak veya engellemekle suçlandı.Kongre baskını ile ilgili soruşturmalar devam ediyor.

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Sputnik Türkiye

abd, kongre baskını, hapis, hapis cezası