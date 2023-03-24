https://sputniknews.com.tr/20230324/abdde-bir-eyalet-cocuklarin-sosyal-medya-kullanimini-sinirlandirdi-1068731446.html

ABD’de bir eyalet, çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırdı

ABD’de bir eyalet, çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırdı

ABD'de Utah, reşit olmayanların sosyal medya platformlarına erişimine izin vermeden önce sosyal medya şirketlerinin ebeveyn izni almasını şart koşan ilk eyalet... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T23:40+0300

2023-03-24T23:40+0300

2023-03-24T23:40+0300

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abd

utah

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ABD'nin Utah eyaletinde çocukların sosyal medya kullanımı için ebeveyn izni gerekecek.Utah Valisi Spencer Cox tarafından dün imzalanan yasa, çocukları çevrim içi olası tehlikelerden korumayı amaçlıyor.Cox, "Sosyal medya şirketlerinin gençlerimizin ruh sağlığına zarar vermesine artık izin vermeyeceğiz" dedi.Yasa kapsamında sosyal medya şirketlerinin, eyaletteki kullanıcıların hesap açmak için 18 yaşında veya daha büyük olduğunu doğrulamasını zorunlu kılıyor.Ayrıca, şirketlerin sosyal medya platformunda reşit olmayanlarda bağımlılığa yol açan tasarım veya özellik kullanması yasaklanıyor.Şirketler, çocukları bağımlılık yapan özellik ve tasarımlara maruz bıraktıkları için 250 bin dolar ve ayrıca her çocuk için 2 bin 500 dolar para cezasına çarptırılabilir.

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