https://sputniknews.com.tr/20230324/abd-disisleri-bakani-turkiyenin-f-16lari-almasi-gerekiyor-1068689653.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'nin F-16'ları alması gerekiyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'nin F-16'ları alması gerekiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin yeni F-16 savaş uçaklarını ve mevcut F-16 filosu için modernizasyon kitlerini alması gerektiğini, bunun NATO... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T01:36+0300

2023-03-24T01:36+0300

2023-03-24T01:42+0300

dünya

abd

antony blinken

türkiye

nato

f-16

modernizasyon

joe biden

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ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde konuşan Blinken'a, F-16 uçaklarının Türkiye'ye satışı ve Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin bu F-16'ları "ABD'nin müttefikleri ve ortaklarına karşı kullanılmadığından emin olmak için attığı adımlar" soruldu.Blinken, "Türkiye'nin, yenilenmiş F-16'ları ve mevcut F-16'lar için modernizasyon paketini alması gerektiğine inanıyoruz. Bunun NATO için, ittifak için önemli olduğunu düşünüyoruz" cevabını verdi.Öte yandan, NATO müttefikleri arasındaki gerilimlerin azaltılması ve gerilime neden olacak eylem veya retorikten kaçınılması için çalıştıklarını ifade eden ABD'li Bakan, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230203/polonya-savunma-bakani-blaszczak-ukraynaya-f-16-vermemiz-icin-natonun-ortak-kararina-ihtiyac-var-1066546926.html

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abd, antony blinken, türkiye, nato, f-16, modernizasyon, joe biden