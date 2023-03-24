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https://sputniknews.com.tr/20230324/abd-disisleri-bakani-turkiyenin-f-16lari-almasi-gerekiyor-1068689653.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'nin F-16'ları alması gerekiyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'nin F-16'ları alması gerekiyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin yeni F-16 savaş uçaklarını ve mevcut F-16 filosu için modernizasyon kitlerini alması gerektiğini, bunun NATO... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T01:36+0300
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dünya
abd
antony blinken
türkiye
nato
f-16
modernizasyon
joe biden
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ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde konuşan Blinken'a, F-16 uçaklarının Türkiye'ye satışı ve Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin bu F-16'ları "ABD'nin müttefikleri ve ortaklarına karşı kullanılmadığından emin olmak için attığı adımlar" soruldu.Blinken, "Türkiye'nin, yenilenmiş F-16'ları ve mevcut F-16'lar için modernizasyon paketini alması gerektiğine inanıyoruz. Bunun NATO için, ittifak için önemli olduğunu düşünüyoruz" cevabını verdi.Öte yandan, NATO müttefikleri arasındaki gerilimlerin azaltılması ve gerilime neden olacak eylem veya retorikten kaçınılması için çalıştıklarını ifade eden ABD'li Bakan, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230203/polonya-savunma-bakani-blaszczak-ukraynaya-f-16-vermemiz-icin-natonun-ortak-kararina-ihtiyac-var-1066546926.html
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abd, antony blinken, türkiye, nato, f-16, modernizasyon, joe biden
abd, antony blinken, türkiye, nato, f-16, modernizasyon, joe biden

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'nin F-16'ları alması gerekiyor

01:36 24.03.2023 (güncellendi: 01:42 24.03.2023)
© İHA / AYLİN ALBAYRAK-ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© İHA / AYLİN ALBAYRAK-
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin yeni F-16 savaş uçaklarını ve mevcut F-16 filosu için modernizasyon kitlerini alması gerektiğini, bunun NATO için önemli olduğunu belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde konuşan Blinken'a, F-16 uçaklarının Türkiye'ye satışı ve Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin bu F-16'ları "ABD'nin müttefikleri ve ortaklarına karşı kullanılmadığından emin olmak için attığı adımlar" soruldu.
Blinken, "Türkiye'nin, yenilenmiş F-16'ları ve mevcut F-16'lar için modernizasyon paketini alması gerektiğine inanıyoruz. Bunun NATO için, ittifak için önemli olduğunu düşünüyoruz" cevabını verdi.
Öte yandan, NATO müttefikleri arasındaki gerilimlerin azaltılması ve gerilime neden olacak eylem veya retorikten kaçınılması için çalıştıklarını ifade eden ABD'li Bakan, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, Yunanistan veya başka bir NATO müttefikiyle ilgili çabalarımızın odak noktası, tam olarak birbirleriyle uyumlu olmaları için ihtiyaçları olan ekipman ve teknolojiye sahip olmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda, tabii ki aralarındaki herhangi bir anlaşmazlık varsa, sağladığımız herhangi bir ekipman veya teknolojinin bu anlaşmazlıklarda kullanılmamasını sağlıyoruz."
TSK - F16 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
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