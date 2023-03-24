https://sputniknews.com.tr/20230324/abd-14-cinli-sirketi-tehlikeli-ilan-etti-1068710165.html
ABD, 14 Çinli şirketi kırmızı listeye aldı
ABD, 14 Çinli şirketi kırmızı listeye aldı
ABD yönetimi, Çinli 14 şirketi 'kırmızı bayrak' listesine ekledi. Söz konusu kararla ABD'li ihracatçılar, bu şirketlere mal göndermeden önce daha fazla durum... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T14:27+0300
2023-03-24T14:27+0300
2023-03-24T14:42+0300
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ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Çin'e yönelik ticari kısıtlamaları genişletmeye devam ediyor.Ticaret Bakan Yardımcısı Don Graves, yaptığı yazılı açıklamada 14 Çinli şirketi 'kırmızı bayrak' listesine eklendiğini belirtti.Graves, "İhracat kontrollerimizi uygulamak, ABD'nin ulusal güvenliğini korumanın çok önemli bir parçası. Gelişmiş ABD teknolojisinin dünya çapında nasıl kullanıldığını tespit etmek için elimizdeki tüm araçları kullanmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.Listeye eklenenler arasında ECOM International ve HK P&W Industry Co Ltd. gibi Çinli şirketler yer alıyor.Bakanlık, ayrıca Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Almanya, Bulgaristan, Kanada, Endonezya, İsrail, Malezya, Suudi Arabistan ve Singapur'dan 18 kuruluşu daha listeye ekledi.İlgili karar doğrultusunda ABD'li ihracatçıların bu ülkelere mal göndermeden önce daha fazla durum tespiti yapmaları gerekecek.Çin: ABD yabancı şirketlere baskı uygulamak için kamu otoritesini kullanıyorÖte yandan Çin'in Washington Büyükelçiliği, açıklamasında ABD'nin 'ihracat kontrol tedbirlerini kötüye kullanma' ve 'yabancı şirketlere baskı uygulamak ve kontrol altında tutmak için kamu otoritesini kullanma' hamlelerinden büyük esef duyduklarını ve bunlara tümüyle karşı çıktıklarını belirtti.Elçilik, "ABD tarafı yanlış uygulamalarına derhal son vermeli. Çin, Çinli şirketlerin meşru hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumak için gerekli tedbirleri alacaktır" diye ekledi.Washington, son dönemde Pekin'in teknolojik ilerlemelerini engellemeye yönelik kısıtlamalarını artırıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230322/abdden-turk-ve-iran-vatandaslarina-yaptirim-1068603459.html
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abd, çin, liste, şirket
ABD, 14 Çinli şirketi kırmızı listeye aldı
14:27 24.03.2023 (güncellendi: 14:42 24.03.2023) Abone ol
ABD yönetimi, Çinli 14 şirketi 'kırmızı bayrak' listesine ekledi. Söz konusu kararla ABD'li ihracatçılar, bu şirketlere mal göndermeden önce daha fazla durum tespiti yapmak zorunda kalacak.
ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Çin'e yönelik ticari kısıtlamaları genişletmeye devam ediyor.
Ticaret Bakan Yardımcısı Don Graves, yaptığı yazılı açıklamada 14 Çinli şirketi 'kırmızı bayrak' listesine eklendiğini belirtti.
Graves, "İhracat kontrollerimizi uygulamak, ABD'nin ulusal güvenliğini korumanın çok önemli bir parçası. Gelişmiş ABD teknolojisinin dünya çapında nasıl kullanıldığını tespit etmek için elimizdeki tüm araçları kullanmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Listeye eklenenler arasında ECOM International ve HK P&W Industry Co Ltd. gibi Çinli şirketler yer alıyor.
Bakanlık, ayrıca Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Almanya, Bulgaristan, Kanada, Endonezya, İsrail, Malezya, Suudi Arabistan ve Singapur'dan 18 kuruluşu daha listeye ekledi.
İlgili karar doğrultusunda ABD'li ihracatçıların bu ülkelere mal göndermeden önce daha fazla durum tespiti yapmaları gerekecek.
Çin: ABD yabancı şirketlere baskı uygulamak için kamu otoritesini kullanıyor
Öte yandan Çin'in Washington Büyükelçiliği, açıklamasında ABD'nin 'ihracat kontrol tedbirlerini kötüye kullanma' ve 'yabancı şirketlere baskı uygulamak ve kontrol altında tutmak için kamu otoritesini kullanma' hamlelerinden büyük esef duyduklarını ve bunlara tümüyle karşı çıktıklarını belirtti.
Elçilik, "ABD tarafı yanlış uygulamalarına derhal son vermeli. Çin, Çinli şirketlerin meşru hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumak için gerekli tedbirleri alacaktır" diye ekledi.
Washington, son dönemde Pekin'in teknolojik ilerlemelerini engellemeye yönelik kısıtlamalarını artırıyor.