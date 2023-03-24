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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemeleri ilk maçında Ermenistan deplasmanında
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemeleri ilk maçında Ermenistan deplasmanında
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nun ilk maçında yarın deplasmanda Ermenistan'a konuk olacak. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T15:19+0300
2023-03-24T15:19+0300
spor
milli takım
a milli futbol takımı
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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda yapılacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Raul Cabanero ve Inigo Prieto, dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek.A Milli Futbol Takımı'nda Tayyip Talha Sanuç sakatlığı, Abdülkerim Bardakcı da baş ağrısı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.
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milli takım, a milli futbol takımı
milli takım, a milli futbol takımı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemeleri ilk maçında Ermenistan deplasmanında

15:19 24.03.2023
© FotoğrafA Milli Takım
A Milli Takım - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© Fotoğraf
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nun ilk maçında yarın deplasmanda Ermenistan'a konuk olacak.
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.
Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda yapılacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Raul Cabanero ve Inigo Prieto, dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.
Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek.
A Milli Futbol Takımı'nda Tayyip Talha Sanuç sakatlığı, Abdülkerim Bardakcı da baş ağrısı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.
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