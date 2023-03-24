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Messi kulüp ve milli takım kariyerinde 800 gole ulaştı
Messi kulüp ve milli takım kariyerinde 800 gole ulaştı
Arjantin Milli Takımı, hazırlık maçında Panama'yı 2-0 mağlup ederken, yıldız futbolcu Lionel Messi de kariyerinin 800. golünü attı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
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фото, lionel messi, arjantin, gol, fotoğraf
фото, lionel messi, arjantin, gol, fotoğraf

Messi kulüp ve milli takım kariyerinde 800 gole ulaştı

10:51 24.03.2023
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Arjantin Milli Takımı, hazırlık maçında Panama'yı 2-0 mağlup ederken, yıldız futbolcu Lionel Messi de kariyerinin 800. golünü attı.
© AFP 2023 / JUAN MABROMATA

Başkent Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda oynanan maçta iki serbest vuruşta direğe takılan Messi, 89. dakikada fileleri havalandırarak kulüp ve milli takım kariyerinin 800. golüne ulaştı.

Başkent Buenos Aires&#x27;teki Monumental Stadı&#x27;nda oynanan maçta iki serbest vuruşta direğe takılan Messi, 89. dakikada fileleri havalandırarak kulüp ve milli takım kariyerinin 800. golüne ulaştı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / JUAN MABROMATA

Başkent Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda oynanan maçta iki serbest vuruşta direğe takılan Messi, 89. dakikada fileleri havalandırarak kulüp ve milli takım kariyerinin 800. golüne ulaştı.

© AFP 2023 / LUIS ROBAYO

Arjantin'in diğer golünü 78. dakikada Thiago Almada kaydetti.

Arjantin&#x27;in diğer golünü 78. dakikada Thiago Almada kaydetti. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / LUIS ROBAYO

Arjantin'in diğer golünü 78. dakikada Thiago Almada kaydetti.

© AFP 2023 / LUIS ROBAYO

Messi, maçtan sonra yaptığı konuşmada, "Sadece Dünya Kupası'ndan sonra değil, Copa America'da da gösterdiğiniz sevgi için bütün taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bu kupa için her şeyimizi vereceğimizi söylemiştik" ifadelerini kullandı.

Messi, maçtan sonra yaptığı konuşmada, &quot;Sadece Dünya Kupası&#x27;ndan sonra değil, Copa America&#x27;da da gösterdiğiniz sevgi için bütün taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bu kupa için her şeyimizi vereceğimizi söylemiştik&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / LUIS ROBAYO

Messi, maçtan sonra yaptığı konuşmada, "Sadece Dünya Kupası'ndan sonra değil, Copa America'da da gösterdiğiniz sevgi için bütün taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bu kupa için her şeyimizi vereceğimizi söylemiştik" ifadelerini kullandı.

© AFP 2023 / JUAN MABROMATA

Arjantinli futbolcular, başlama vuruşundan önce Dünya Kupası'nın önünde fotoğraf çektirirken, Messi, teknik direktör Lionel Scaloni ve diğer oyuncular ailelerini stada getirdi.

Arjantinli futbolcular, başlama vuruşundan önce Dünya Kupası&#x27;nın önünde fotoğraf çektirirken, Messi, teknik direktör Lionel Scaloni ve diğer oyuncular ailelerini stada getirdi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / JUAN MABROMATA

Arjantinli futbolcular, başlama vuruşundan önce Dünya Kupası'nın önünde fotoğraf çektirirken, Messi, teknik direktör Lionel Scaloni ve diğer oyuncular ailelerini stada getirdi.

© AFP 2023 / JUAN MABROMATA

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonuna (IFFHS) göre Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun ardından kariyerinde 800 gol barajına ulaşan ikinci isim oldu. 38 yaşındaki Portekizli yıldız 800. golünü Aralık 2021'de atmıştı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonuna (IFFHS) göre Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo&#x27;nun ardından kariyerinde 800 gol barajına ulaşan ikinci isim oldu. 38 yaşındaki Portekizli yıldız 800. golünü Aralık 2021&#x27;de atmıştı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2023 / JUAN MABROMATA

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonuna (IFFHS) göre Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun ardından kariyerinde 800 gol barajına ulaşan ikinci isim oldu. 38 yaşındaki Portekizli yıldız 800. golünü Aralık 2021'de atmıştı.

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