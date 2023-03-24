Messi kulüp ve milli takım kariyerinde 800 gole ulaştı

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Messi, maçtan sonra yaptığı konuşmada, "Sadece Dünya Kupası'ndan sonra değil, Copa America'da da gösterdiğiniz sevgi için bütün taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bu kupa için her şeyimizi vereceğimizi söylemiştik" ifadelerini kullandı.