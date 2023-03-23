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Zimbabve'de kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 100 zam
Zimbabve'de kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 100 zam
Zimbabve'de hükümet, kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 100 zam yaptı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T10:25+0300
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ekonomi
zimbabve
zam
memur
kamu çalışanı
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, tüm kamu kurumlarında müdür yardımcısı ve altı pozisyonlarda görevli personelin maaşlarına brüt maaşları üzerinden yüzde 100 artış yapıldı. Maaş zamları, kolluk kuvvetleri için 1 Mart'tan itibaren, diğer kurumlarda çalışanlar için ise 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Zimbabve'de 1 Ağustos'ta genel seçimlerin yapılması planlanıyor.
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zimbabve, zam, memur, kamu çalışanı
zimbabve, zam, memur, kamu çalışanı

Zimbabve'de kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 100 zam

10:25 23.03.2023 (güncellendi: 10:28 23.03.2023)
© AFP 2023 / ZINYANGE AUNTONYZimbabve
Zimbabve - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / ZINYANGE AUNTONY
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Zimbabve'de hükümet, kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 100 zam yaptı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, tüm kamu kurumlarında müdür yardımcısı ve altı pozisyonlarda görevli personelin maaşlarına brüt maaşları üzerinden yüzde 100 artış yapıldı.
Maaş zamları, kolluk kuvvetleri için 1 Mart'tan itibaren, diğer kurumlarda çalışanlar için ise 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.
Zimbabve'de 1 Ağustos'ta genel seçimlerin yapılması planlanıyor.
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