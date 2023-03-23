https://sputniknews.com.tr/20230323/zimbabvede-kamu-gorevlilerinin-maaslarina-yuzde-100-zam-1068650337.html

Zimbabve'de kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 100 zam

Zimbabve'de kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 100 zam

Zimbabve'de hükümet, kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 100 zam yaptı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

zimbabve

zam

memur

kamu çalışanı

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Ulusal basında yer alan haberlere göre, tüm kamu kurumlarında müdür yardımcısı ve altı pozisyonlarda görevli personelin maaşlarına brüt maaşları üzerinden yüzde 100 artış yapıldı. Maaş zamları, kolluk kuvvetleri için 1 Mart'tan itibaren, diğer kurumlarda çalışanlar için ise 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Zimbabve'de 1 Ağustos'ta genel seçimlerin yapılması planlanıyor.

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zimbabve, zam, memur, kamu çalışanı