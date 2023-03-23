https://sputniknews.com.tr/20230323/zimbabvede-kamu-gorevlilerinin-maaslarina-yuzde-100-zam-1068650337.html
Zimbabve'de kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 100 zam
Zimbabve'de kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 100 zam
Zimbabve'de hükümet, kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 100 zam yaptı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T10:25+0300
2023-03-23T10:25+0300
2023-03-23T10:28+0300
ekonomi
zimbabve
zam
memur
kamu çalışanı
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, tüm kamu kurumlarında müdür yardımcısı ve altı pozisyonlarda görevli personelin maaşlarına brüt maaşları üzerinden yüzde 100 artış yapıldı. Maaş zamları, kolluk kuvvetleri için 1 Mart'tan itibaren, diğer kurumlarda çalışanlar için ise 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Zimbabve'de 1 Ağustos'ta genel seçimlerin yapılması planlanıyor.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
zimbabve, zam, memur, kamu çalışanı
zimbabve, zam, memur, kamu çalışanı
Zimbabve'de kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 100 zam
10:25 23.03.2023 (güncellendi: 10:28 23.03.2023) Abone ol
Zimbabve'de hükümet, kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 100 zam yaptı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, tüm kamu kurumlarında müdür yardımcısı ve altı pozisyonlarda görevli personelin maaşlarına brüt maaşları üzerinden yüzde 100 artış yapıldı.
Maaş zamları, kolluk kuvvetleri için 1 Mart'tan itibaren, diğer kurumlarda çalışanlar için ise 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.
Zimbabve'de 1 Ağustos'ta genel seçimlerin yapılması planlanıyor.