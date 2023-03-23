https://sputniknews.com.tr/20230323/yeni-zelandada-sevgilisinden-ayrilan-genclerin-travmalari-icin-4-milyon-dolarlik-destek--1068668793.html
Yeni Zelanda'da sevgilisinden ayrılan gençlerin travmaları için 4 milyon dolarlık destek
Yeni Zelanda'da sevgilisinden ayrılan gençlerin travmaları için 4 milyon dolarlık destek
Yeni Zelanda'da hükümet, ülkede sevgilisinden ayrılan gençlerin ayrılık sürecindeki travmaları kolay atlatabilmesi için 3 yıl içerisinde 4 milyon dolar... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T15:06+0300
2023-03-23T15:06+0300
2023-03-23T15:07+0300
dünya
yeni zelanda
aşk
sevgili
ayrılık
kampanya
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Yeni Zelanda hükümeti, ilişkisi henüz biten gençlerin acılarını hafifletmek amacıyla 'Love Better' (Daha İyi Sev) isimli kampanya başlattı. Sosyal Kalkınma ve İstihdam Bakan Yardımcısı Priyanca Radhakrishnan, "Yaklaşık 1200'den fazla genç, erken aşk ve incinme deneyimleriyle başa çıkmak için desteğe ihtiyaçları olduğunu bize bildirdi" ifadesini kullandı. Radhakrishnan, kampanya kapsamında 3 yıl içerisinde 4 milyon dolar harcanmasının planlandığını söyledi. Ayrılıkların, gençler arasında atlatılması zor bir imtihan olduğunu kaydeden Radhakrishnan, "Bu kampanya, diğer gençlere kendi güçlerini, öz değerlerini ve dirençlerini geliştirmelerinde ilham olabilir" ifadesini kullandı. Radhakrishnan, kampanyanın, gençlerin gelecekteki ilişkilerine olumlu katkı sunmayı amaçladığını vurguladı. Kampanyanın, aile içi ve cinsel şiddetle mücadeleye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu vurgulayan Radhakrishnan, "Bu yönde, utanç verici istatistikler var. Bu döngüyü kırmamız için bu konuya daha yenilikçi yaklaşmamız gerekiyor" diye konuştu. Adalet Bakanlığı'na göre, Yeni Zelanda'da, her yıl 100 binden fazla aile içi şiddet vakası soruşturuluyor. Yeni Zelanda'da 2020'de polise 9 bin 723 cinsel şiddet ihbarı gelirken, ihbar edenlerin yaklaşık yarısı olay sırasında 18 yaşın altında olduğu belirtiliyor.
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yeni zelanda, aşk, sevgili, ayrılık, kampanya
yeni zelanda, aşk, sevgili, ayrılık, kampanya
Yeni Zelanda'da sevgilisinden ayrılan gençlerin travmaları için 4 milyon dolarlık destek
15:06 23.03.2023 (güncellendi: 15:07 23.03.2023) Abone ol
Yeni Zelanda'da hükümet, ülkede sevgilisinden ayrılan gençlerin ayrılık sürecindeki travmaları kolay atlatabilmesi için 3 yıl içerisinde 4 milyon dolar harcamayı planlıyor.
Yeni Zelanda hükümeti, ilişkisi henüz biten gençlerin acılarını hafifletmek amacıyla 'Love Better' (Daha İyi Sev) isimli kampanya başlattı.
Sosyal Kalkınma ve İstihdam Bakan Yardımcısı Priyanca Radhakrishnan, "Yaklaşık 1200'den fazla genç, erken aşk ve incinme deneyimleriyle başa çıkmak için desteğe ihtiyaçları olduğunu bize bildirdi" ifadesini kullandı.
Radhakrishnan, kampanya kapsamında 3 yıl içerisinde 4 milyon dolar harcanmasının planlandığını söyledi.
Ayrılıkların, gençler arasında atlatılması zor bir imtihan olduğunu kaydeden Radhakrishnan, "Bu kampanya, diğer gençlere kendi güçlerini, öz değerlerini ve dirençlerini geliştirmelerinde ilham olabilir" ifadesini kullandı.
Radhakrishnan, kampanyanın, gençlerin gelecekteki ilişkilerine olumlu katkı sunmayı amaçladığını vurguladı.
Kampanyanın, aile içi ve cinsel şiddetle mücadeleye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu vurgulayan Radhakrishnan, "Bu yönde, utanç verici istatistikler var. Bu döngüyü kırmamız için bu konuya daha yenilikçi yaklaşmamız gerekiyor" diye konuştu.
Adalet Bakanlığı'na göre, Yeni Zelanda'da, her yıl 100 binden fazla aile içi şiddet vakası soruşturuluyor. Yeni Zelanda'da 2020'de polise 9 bin 723 cinsel şiddet ihbarı gelirken, ihbar edenlerin yaklaşık yarısı olay sırasında 18 yaşın altında olduğu belirtiliyor.