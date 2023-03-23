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https://sputniknews.com.tr/20230323/vali-acikladi-bursanin-80-gunluk-suyu-kaldi-1068646660.html
Vali açıkladı: Bursa'nın 80 günlük suyu kaldı
Vali açıkladı: Bursa'nın 80 günlük suyu kaldı
Bursa Valisi Yakup Canbolat, kentteki barajlarda 80 günlük ihtiyacı karşılayacak rezervin bulunduğunu söyledi. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T09:13+0300
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türkiye
bursa
bursa valiliği
yakup canbolat
susuzluk
kuraklık
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Bursa Teknik Üniversitesince (BTÜ) "22 Mart Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Yerleşkesi'nde "İklim Değişikliği ve Doğal Afetler" başlıklı konferans düzenlendi.Vali Canbolat, konferansın açılış oturumunda, dünya genelinde sel, fırtına, hortum, deprem, heyelan, orman yangını, kuraklık gibi doğal afetlerde ciddi artışlar yaşandığı, bunun en önemli etkenlerinden birinin iklim değişikliği olduğunu söyledi.Aşırı yağış ve şiddetli rüzgarların yol açtığı felaketlerdeki artışlara değinen Canbolat, Türkiye'de depremler başta olmak üzere heyelan, su baskını, erozyon, kaya ve çığ düşmesi, kuraklık gibi olayların yaşandığını vurguladı.Meteorolojik verilere göre birkaç il dışında yurt genelinde aşırı kuraklığın etkili olduğuna dikkati çeken Canbolat, şu bilgileri verdi: "Bursa'nın su ihtiyacının yüzde 85'i Nilüfer ve Doğancı barajlarından, yüzde 15'i de durağan kaynaklardan sağlanmaktadır. Barajların yıllık su kapasitesine baktığımızda Nilüfer Barajı'nın 60 milyon, Doğancı Barajı'nın da 125 milyon metreküp olduğunu biliyoruz.Bursa'da günlük 425 bin metreküp su tüketilmektedir. İçme suyu barajlarımızdaki doluluk oranı dikkate alındığında ve barajlara herhangi bir su girişi olmaması durumunda Bursa'nın bugün itibarıyla 80 günlük ihtiyacını karşılayacak su rezervi bulunmaktadır."Canbolat, Büyükşehir Belediyesince Çınarcık Barajı'nın da devreye alınmasıyla Bursa'nın içme suyu ihtiyacının kesintisiz olarak 2050'ye kadar karşılanacağının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa'ya bu sene düşen yağış miktarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 azalmanın söz konusu olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230322/kucukbas-yetistiricileri-uyardi-bir-damla-suyu-israf-etme-luksumuz-yok-kurakliga-cozum-uretilmeli-1068598039.html
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bursa, bursa valiliği, yakup canbolat, susuzluk, kuraklık, baraj
bursa, bursa valiliği, yakup canbolat, susuzluk, kuraklık, baraj

Vali açıkladı: Bursa'nın 80 günlük suyu kaldı

09:13 23.03.2023 (güncellendi: 09:14 23.03.2023)
© İHABursa'nın 20 günlük suyu kaldı: Nilüfer Barajı kurudu
Bursa'nın 20 günlük suyu kaldı: Nilüfer Barajı kurudu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© İHA
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Bursa Valisi Yakup Canbolat, kentteki barajlarda 80 günlük ihtiyacı karşılayacak rezervin bulunduğunu söyledi.
Bursa Teknik Üniversitesince (BTÜ) "22 Mart Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Yerleşkesi'nde "İklim Değişikliği ve Doğal Afetler" başlıklı konferans düzenlendi.
Vali Canbolat, konferansın açılış oturumunda, dünya genelinde sel, fırtına, hortum, deprem, heyelan, orman yangını, kuraklık gibi doğal afetlerde ciddi artışlar yaşandığı, bunun en önemli etkenlerinden birinin iklim değişikliği olduğunu söyledi.
Aşırı yağış ve şiddetli rüzgarların yol açtığı felaketlerdeki artışlara değinen Canbolat, Türkiye'de depremler başta olmak üzere heyelan, su baskını, erozyon, kaya ve çığ düşmesi, kuraklık gibi olayların yaşandığını vurguladı.
Meteorolojik verilere göre birkaç il dışında yurt genelinde aşırı kuraklığın etkili olduğuna dikkati çeken Canbolat, şu bilgileri verdi: "Bursa'nın su ihtiyacının yüzde 85'i Nilüfer ve Doğancı barajlarından, yüzde 15'i de durağan kaynaklardan sağlanmaktadır. Barajların yıllık su kapasitesine baktığımızda Nilüfer Barajı'nın 60 milyon, Doğancı Barajı'nın da 125 milyon metreküp olduğunu biliyoruz.

Bursa'da günlük 425 bin metreküp su tüketilmektedir. İçme suyu barajlarımızdaki doluluk oranı dikkate alındığında ve barajlara herhangi bir su girişi olmaması durumunda Bursa'nın bugün itibarıyla 80 günlük ihtiyacını karşılayacak su rezervi bulunmaktadır."
Canbolat, Büyükşehir Belediyesince Çınarcık Barajı'nın da devreye alınmasıyla Bursa'nın içme suyu ihtiyacının kesintisiz olarak 2050'ye kadar karşılanacağının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa'ya bu sene düşen yağış miktarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 azalmanın söz konusu olduğunu belirtti.
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